Las redes sociales son un canal ideal para compartir las vivencias y experiencias del día a día. Esta vez, un joven contó el curioso “síndrome” por el cual cambió su forma de hablar e hizo estallar la plataforma. Rápidamente, el tweet viral se llenó de memes y anécdotas similares de los demás usuarios.

Sin lugar a dudas, Twitter es la red donde más se problematiza o debate sobre los problemas cotidianos. Sin embargo, en la gran mayoría de las ocasiones, a la comunidad virtual les impacta las anécdotas insólitas o ridículas que circulan diariamente.

En esta ocasión, Valentín Gómez, un joven oriundo de Río Negro que reside en la Capital Federal, contó con ironía el curioso motivo por el cual alteró su forma de hablar. Se trata de un “síndrome” que le impide comunicarse de otra manera, por más “random” que sea el espacio.

¿Pero cuál es este insólito fenómeno? Ni más ni menos que “el síndrome del hijo de maestra jardinera”. Debido a esto, aclara el protagonista, él no puede evitar hablar en diminutivo, aunque la situación no lo amerite.

“Tengo síndrome de hijo de maestra jardinera, siempre se me escapa el diminutivo en lugares random. Por ejemplo, a veces me pasa que voy a un quiosco y digo: “hola, ¿me das un alfajorcito y una coquita?” y la situación es literalmente esta…”, sostuvo el licenciado en Publicidad, junto con el meme de Bob Esponja tirando flores.

El síndrome del hijo de maestra jardinera que se volvió viral en Twitter.

Su divertida alegoría no tardó en volverse viral y rápidamente comenzaron a llegar centenares de respuestas en Twitter. Justamente, logró superar los 127 mil me gustas, 6.000 retweets y los 300 comentarios.





El síndrome del hijo de maestra jardinera

Luego de que Valentín contará su teoría de por qué cambiaba todas las palabras al diminutivo, comenzaron a llegar diferentes experiencias de otros usuarios que también le sucedía lo mismo. Así, el “síndrome” fue comprobado por aquellas hijas e hijos de maestras.

“Laburo de vendedora y a veces se me escapa el diminutivo queriendo venderle algo a algún señor. Parezco una rompe hogares”; “A mí el síndrome de hija de maestra jardinera se me manifiesta en preguntar si tal cosa es descartable o necesaria para alguna manualidad”; “Me pasa y me da una rabia”… fueron algunos de las respuestas con mayor repercusión, de aquellos usuarios que se vieron identificados.

A mí el sindrome de hija de maestra jardinera se me manifiesta en preguntar siempre si tal cosa descartable es necesaria para alguna manualidad antes de tirarla �� — Bruce Bolaños (@LuContrerass) October 12, 2022

Además, otras personas aprovecharon para generar divertidos memes acerca del joven y su ridícula forma de comunicarse. Como, por ejemplo, el de Melina del Valle: