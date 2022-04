Mezcla de agua carbonatada, azúcar, sodio, elementos para darle su sabor y tono característico tales como colorante caramelo, cafeína, entre otros ingredientes, dan como resultado lo que comúnmente llamamos “gaseosa”.

Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo de bebidas con elevado contenido de azúcar es nocivo para la salud ya que brinda sólo calorías vacías, lo que contribuye al aumento de peso y al desequilibrio hormonal. El aumento en el consumo de las bebidas azucaradas también está relacionado con el incremento de la incidencia del síndrome metabólico (ligado al sobrepeso y la obesidad), así como resistencia a la insulina, causando diabetes entre otros padecimientos.

Ante el creciente nivel de consumo a nivel global, son muchas las campañas de concientización que se realizan acerca del cuidado de la salud y la recomendación enfática de reducir el consumo de gaseosas. Pero también hay quienes ponen el sabor y los gustos personales por sobre todo y no les importan demasiado los datos ni las consecuencias.

Fue una joven con el usuario @gabuleta consumidora férrea desde hace quince años de dos litros de gaseosa cola por día, quien decidió hacer algo por su salud y probó con dejar de consumirla. El resultado no fue el esperado, y lo contó de una forma bastante tragicómica: “Les quiero compartir los cambios que noté: se murió mi papá, estuve en terapia intensiva, me agarró Covid aunque soy agorafóbica, y se perdió mi perra.”

Hoy hace un año que dejé de tomar coca cola, después de 15 años de tomar por lo menos dos litros por día. ✨ Les quiero compartir los cambios que noté: se murió mi papá, estuve en terapia intensiva, me agarró covid aunque soy agorafobica, se perdió mi perra. — Gabu (@gabuleta) April 26, 2022

El post de la joven superó los 86 mil “me gusta” y casi 1.100 comentarios, muchos defendiendo a la bebida de la empresa multinacional con algunos testimonios: “Mi abuela que falleció hace 15 días aproximadamente, tomó Coca Cola común hasta su penúltimo día. Obvio que los médicos no se la recomendaban, pero ella decía que le hacía bien. Vivió 99 años. No sé, yo la tiro”, comentó una usuaria, y otro internauta también aportó su experiencia: “Mi abuelo llegó a los 98 años, y siempre tenía su Coca Cola al lado...mandaba a sus nietos a comprar cuando él ya no podía caminar..”.

Soy diabet insulino dep.. tuve covid 2 veces y 1 Acv en el ult año y medio.internada..muchos bajones de azucar x los remedios.. tomar Coca Cola en esos momentos me salvo...nunca lo hubiera imaginado...el veneno salvador.. — AlePinar (@AleDePinar) April 26, 2022

La Coca Cola es el mejor invento de la humanidad.

Muy por encima de las vacunas, y por supuesto...de cualquier vino. �� — Tommy - el ácido. (@ThomyShelby88) April 26, 2022

Otro usuario contó que tiene un amigo que cuando la empresa cambió la fórmula hacia una con menos azúcares se ‘stockeó’ de varios packs con la fórmula original: “La escondía del Fernet cuando hacíamos previas y asados en su casa. Su tesoro más celosamente guardado. Es médico”, expuso.

“El juguito del imperio no es para la sed, es para acompañar un sánguche, un refuerzo o unos bizcochos. Lo mejor para la sed, es el agua”, fue otra persona de las pocas que no defendieron a la bebida gaseosa. “1. ¿Cómo van a dejar de tomar Coca Cola? 2 ¿Cómo carajos vas a tomar 2 litros de Coca Cola por día? El punto medio no lo conocen algunas personas”, escribió otra joven, posicionándose en un punto intermedio.

En la mañana coca con facturas, sabés lo lindo que es eso? Se te puede haber muerto el hijo y eso te pone de buen humoe — frankiito (@solollamamefran) April 26, 2022

Yo la dejé varios meses, pero en la pandemia al convivir con mi madre y hermanos adictos, se hizo adicto mi novio tanbien y ahora cenamos con coca dia por medio. Tkm coquita el mundo es nuy duro para dejarte ir.❤️�� — Eterna Inconsciencia (@Tinnyasd) April 26, 2022

Fue otra usuaria quien también se mostró aferrada a que la bebida de la multinacional siga formando parte esencial de su vida: “Yo la dejé varios meses pero en la pandemia, al convivir con mi madre y hermanos adictos, se hizo adicto mi novio tambien y ahora cenamos con Coca día por medio. Tkm coquita el mundo es muy duro para dejarte ir”, confesó.