En las redes sociales, los usuarios deciden revelar ciertas intimidades y algunas de ellas se vuelven virales. En este caso, una joven contó que su novio le fue infiel y para perdonarlo le pidió que le pagara una operación de naríz, la cual anhelaba hacerse desde hace tiempo. Él muchacho pagó la cirugía y volvieron, pero todo terminó mal.

La protagonista de esta historia es una joven de Estados Unidos. Esta chica compartió en su cuenta personal en la red social TikTok (@userg01728011), que estaba triste porque su pareja la había engañado.

Según la tiktoker, el muchacho le insistía constantemente para que lo perdone y puedan estar juntos como antes. Tras analizarlo, la chica pensó que quería sacar algún beneficio de toda esta situación penosa. Es por eso que le puso una condición para perdonarlo. La misma debía ser cumplida si o sí.

¿Cuál era la condición? Pagarle una rinoplastía. La joven pretendía sacar provecho y le hizo esta propuesta a su ex y él aceptó. En el clip, la joven explicó que su anterior apariencia le “causaba inseguridades", ´por eso exigió esto por si alguna vez volvía a serle infiel. "No quería perder mi tiempo porque ¿y si me engaña otra vez?”, sostuvo.

El novio infiel pagó la operación de naríz, la cual cuesta entre 3 mil y 15 mil dólares en el país norteamericano según la particularidad del caso, y ella mostró en la grabación una foto suya después de la cirugía que tanto quería.

Sin embargo, después de haber hecho tanto esfuerzo para que la joven lo perdone y pagar los miles de dólares, el muchacho volvió a ponerle los cuernos. “Y terminó engañándome de nuevo, así que… ¿Valió la pena? Sí, lo fue”, aseguró la tiktoker.

El video es furor en la plataforma china y en otras redes. Hasta el momento posee más de 2.1 millones de visuales, más de 490 mil me gusta y miles de comentarios de usuarios que su astuta idea de poner una condición que la beneficie.

"Nunca pensó que ser engañada sea tan bueno", "Una chica inteligente", "Mi ex me engañaba y constantemente me regalaba cosas. Ahora, cuando mi novio actual me regala algo, pienso que me engaña", "Yo pedí que me pagaran el alquiler hasta que terminara el contrato de arrendamiento cuando me engañaron", fueron algunos de los comentarios a este viral de TikTok.