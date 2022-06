El problema que padecen los propietarios o inquilinos de departamentos con un patio data ya hace varios años y es la caída frecuente de objetos desde los pisos superiores. Pero eso no es todo, los fuertes ruidos a altas horas también son motivo de conflicto.

Es un problema originado en la falta de educación de los ocupantes del edificio y esto compromete la convivencia en ámbitos en los que una persona se ve obligada a compartir espacios con otro.

En esta oportunidad, un joven difundió en sus redes sociales el cartel que dejó un vecino dirigido a los fumadores de un edificio y recibió miles de respuestas donde los usuarios contaron sus experiencias con la convivencia en este tipo de viviendas.

La foto que acompaña el tuit de Tomás Hodgers.

“En mi edificio se respira amor y buena convivencia”, comenzó diciendo el usuario @tomashdg junto a una foto donde se puede ver un cartel que reza: “Acá les dejo los cigarrillos que tiran en mi patio para que después se los metan en el ort*, gracias”.

Como era de esperarse, la publicación cosechó casi 100.000 “me gusta” y más de 3.000 comentarios donde los usuarios dieron su opinión respecto al tema “convivencia en edificios”.

Unas horas después, Tomás Hodgers, el autor del primer tuit, reflexionó: “De este tweet me llevo lo siguiente: jamás vivir en un primer piso con patio. El humano tiene demasiados ribetes primitivos”.

Algunos de los comentarios que hicieron los usuarios

“Me pasó que los tiran hasta encendidos. ¡No hay nada más sucio e irrespetuoso que un fumador! El día que mi perro se descomponga por esas mierdas, salgo en Crónica!”, escribió el usuario @Marshal57423099. Por su parte, @tinchoderecole comentó su tajante postura en relación con el consumo de cigarrillos en las edificaciones: “Hay que prohibir el cigarrillo incluso en departamentos”.

En esta línea, otro usuario contó: “Hice esto con mis vecinas de antes (madre viuda con cuatro hijas adolescentes insoportables). Las pibas tiraban puchos en mi balcón y cuando se lo dije la madre me dijo que sus hijas no fumaban, que seguro había sido algún amigo de ellas. Si, si, claro”. El usuario @RickSanchezRC comentó: “Los fumadores son los más sucios que hay. Esa colilla la tiran en todos lados. Mi cuñada me las clava en la parrilla. ¡Ganas de hacérselas comer!”.

Por otro lado, el usuario @Josu_dr no quiso quedarse atrás y publicó una postal donde se puede ver un cartel con una denuncia pegado en el espejo de ascensor de su edifico.

“En el mío también <3”, escribió el joven en respuesta a @tomashdg. El cartel de la foto reza: “A la forr* que estuvo con la música hasta las 6:00 AM: cantás horrible y no son horas, la próxima te denuncio reina. Anda a caga*”.

La foto que acompaña el tuit del usuario "@Josu_dr"

“Ese cartel hasta para vecinos o vecinas que hacen fiestas con Karaoke canta toda la familia o invitados, es una tortura oírlos. Contaminación sónica”, escribió una mujer en respuesta al tuit anterior, que también recibió miles de “me gusta” y respuestas. Otra usuaria confesó: “Si viviera en un departamento, esto me lo dedicarían seguro”.