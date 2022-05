¡Comenzó la guerra! Una usaría de Twitter comentó que vivió una mala experiencia con los residentes del edificio. La chica había comprado a través de una aplicación de delivery un combo de hamburguesas y papas fritas, sin embargo, su comida nunca le llegó porque se lo había robado ni más ni menos que su propio vecino. La historia se hizo viral y cientos de personas comentaron al respecto.

Tener una buena convivencia con los vecinos es muy importante, estas personas son aquellas que te pueden salvar ante cualquier inconveniente en la diaria. Por este motivo, es fundamentar guiar la relación con respeto, solidaridad, tolerancia, cooperación y sobre todo con honestidad, de esta manera se evitará muchos conflictos y se podrá vivir en paz. Sin embargo, esto no siempre sucede.

Isabella Dalsanto vive en un edificio junto a otros inquilinos. Como en otros tantos lugares, tienen un grupo de WhatsApp por seguridad y organización. La joven nunca pensó que iba a usar ese medio de comunicación para denunciar a un vecino que fue muy poco honesto.

El viernes a la tarde, @isabelladalsl, compró un combo de hamburguesa con papas fritas de una reconocida casa de comidas rápidas. El repartidor retiró la comida del local y se dirigió hasta el departamento. Una vez allí, comenzó el escándalo.

La chica, al ver en la aplicación que el delivery se estaba yendo de su zona, le envió un mensaje reclamando que no había llegado su orden. El trabajador le contestó que si lo había entregado en el edificio. Un chico lo tomó diciendo que era de él.

Ante este hecho, la joven decidió mandar un mensaje al grupo de Wpp de vecinos. "Hola, hice un pedido de Mc Donals y me acaban de avisar que lo recibieron acá en el edificio. Por favor necesito que lo reconozcan. Me dijeron que fue un chico", escribió Isabella.

Luego del texto, muchos vecinos salieron a contestarles que no fueron ellos. La chica muy enojada dijo "y ahora nadie se hace cargo" y agregó "Es un Pedido Ya y supuestamente el cadete dice que salía justo un chico y le dijo es para mí".

Como no recibió ninguna respuesta, decidió contar su historia en Twitter. "Toy llorando los vecinos menos garcas los míos", comentó Dalsanto. Además, subió una captura del chat de WhatsApp. Rápidamente, cientos de personas comenzaron a responderle.

toy llorando los vecinos menos garcas los míos pic.twitter.com/U9LjeOn38u — Isabella (@isabelladalsl) April 29, 2022

"Por eso todos los pedidos de comida rápida los tenés que pagar en efectivo" expresó una chica. Un usuario aseguró "Hay que ubicarlo a trompadas", mientras que un hombre explicó "El cadete debe preguntar piso, o nombre de la persona, no entregar a cualquiera. Si no se usa la modalidad, sale cualquiera, llevas una pizza y le decís pediste helado. El reclamo es contra la empresa, el cadete, no pudo haber entregado el pedido".

"¿Cómo te vas a afanar la comida de alguien?", preguntó un joven. "Malísimo con la comida no se jode. Me agarras con hambre y no la contás" planteó una chica. "El responsable es el de delivery, debió confirmar la identidad del comprador…" opinó un hombre.

El ladrón de hamburguesas no fue encontrado, la chica tuvo que comprarse otro combo y se hizo viral. Actualmente, la publicación tiene más de 50 mil "me gusta" y cientos de comentarios.