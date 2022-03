Hay distintos contenidos virales en las redes sociales que se han convertido en los preferidos de los usuarios. Sobre todo se destacan los que son protagonizados por los animales. En ese sentido, una joven mostró en TikTok el curioso truco de un perro para lograr que los clientes de un kiosco le compren croquetas, que es la que más le gusta.

Hay perritos que pueden desarrollar alguna habilidad gracias a la enseñanza de sus dueños. En cambio, hay otros que fueron capaces de detectar gestos especiales y los utilizan para poder obtener lo que desean ya sea para ir a pasear, para alimentarse, etc.

Precisamente, esto último motivó a un can a realizar un particular truco que logra combinar la ternura y el engaño. Es de este modo que un perrito consigue que los clientes de un kiosco no puedan resistirse a sus encantos y decidan comprarle comida.

En el clip, se puede observar cómo es la metodología del animal para acercarse con cuidado a cada persona y luego hacer lo que sabe. El perro apoya su patita en la rodilla del cliente y lo mira en "modo triste". Es así como logra que le compren lo que más le gusta: las croquetas.

El ingenioso truco realizado por el animal fue descubierto por una chica que pasa cada día por este negocio en donde el perrito "engaña" a las personas. La joven subió la grabación a su cuenta (@karlymillennial ), en TikTok.

.

El animal usa la habilidad del engaño. Cada vez que le compran comida, inmediatamente cambia por completo su rostro en modo de agradecimiento. “Este perrito llega todos los días y se pone en ´modo triste´ para que cada cliente una galleta”, comentó la tiktoker en el vídeo.

Además, explicó que el perro sabe a que hora abre y cierra el negocio. Es por eso que va a cualquier hora del día para realizar el mismo método. Pero eso no es todo, sino que cada vez que ella vio que el perro hizo este truco, nadie se rehusó a comprarle comida.

El clip en donde se ve al can demostrando su habilidad se viralizó rápidamente y posee más de 4.5 millones de reproducciones, más de 665 mil me gusta y miles de comentarios en usuarios que quedaron fascinados con el particular modo del perro para obtener comida.