Una buena ética de trabajo es algo que muchas empresas buscan, pero pocas recompensan. En los últimos días, la historia de Kevin Ford, un empleado de Burger King que trabajó 27 años sin faltar un día y recibió una simple "bolsa de regalos" como reconocimiento, se volvió viral y provocó la indignación de miles.

El pasado lunes, apareció en TikTok un video del empleado de la famosa hamburguesería, quien recibió un regalo de la gerencia en honor a sus 27 años en el trabajo. En el video, Ford muestra los artículos que recibió de HMS Host, la compañía que contrata para Burger King, que incluían un vaso reutilizable de Starbucks, una bolsa de chocolates, y dos paquetes de gomitas, entre otros artículos. Además, los gerentes del Burger King de Las Vegas, donde trabaja Ford, le dieron un trozo de pastel de chocolate para celebrar el hito.

A pesar del decepcionante regalo, que también incluyó una singular entrada para el cine, Ford no habló mal de la empresa: "La empresa me envió un montón de cosas que tenían por ahí. Estoy feliz por cualquier cosa, estoy agradecido por cualquier cosa que recibo, no soy ese tipo de persona, créanme. He pasado por mucho. Es una gran empresa, estuve ahí 27 años. Pero como la mayoría de las grandes corporaciones, han perdido el contacto con sus trabajadores, y por el Covid comenzaron recortando programas", afirmó el recién jubilado.

En respuesta a las preguntas de la prensa, Burger King confirmó que HMS Host fue quien le proporcionó a Ford la bolsa de regalos. El restaurante también declaró que tiene un programa de reconocimiento de empleados que ofrece premios monetarios y reconocimiento de antigüedad:

"La marca Burger King y sus muchas franquicias en todo el país están comprometidas a reconocer y celebrar los logros de los miles de personas que sirven en una amplia gama de roles", se lee en el comunicado. "Después de la revisión con el franquiciado de esta ubicación, nos enteramos de que este video muestra a un miembro del equipo que recibe una recompensa entre pares en reconocimiento a un desempeño/experiencia positiva a corto plazo".

"Solíamos recibir cheques durante 20 años, y eso es lo que realmente pensé que era el boleto de cine. Ni siquiera eran dos entradas para el cine, era una. Así que dije 'esto es demasiado', no lo puedo creer, parecía que eran cosas que tenían por ahí que juntaron", agregó. Si bien Ford permaneció agradecido en el video, expresando su gratitud, la respuesta en las redes sociales fue un poco más crítica.

El empleado recibió una sorpresa millonaria

Kevin Ford recibió una inesperada sorpresa por parte de su hija, Seryna.

El video, que recibió más de 7 mil visitas en TikTok y más de 6,5 mil reproducciones en Reddit, provocó una ola de indignación por parte de los internautas hacia la cadena de comida rápida: "¿Realmente solo le dieron UNA entrada para el cine?", escribió un usuario de TikTok. "Y es tan humilde y amable al respecto. Esto me cabrea mucho. Se merece mucho más", comentó otra persona en Reddit.

Muchas de las otras respuestas de los comentaristas señalaron que la realidad del regalo de Ford no coincidía con las expectativas, razón por la cual la hija de Ford decidió intervenir para honrar la dedicación de su padre: "Mi nombre es Serina. El hombre en ese video es mi padre. Ha trabajado en su trabajo durante 27 años y sí, nunca ha faltado un día al trabajo", escribió Seryna Ford en un GoFundMe que creó para su padre.

Más de 4.600 personas aportaron al regalo del trabajador de Burger King.

"De ninguna manera estamos pidiendo dinero o él espera dinero, pero si alguien tiene ganas de bendecirlo, le encantaría visitar a sus nietos". La gente se conmovió con la historia de Ford y la respuesta a su solicitud sin pretensiones superó todo lo que la familia Ford podría haber soñado: la colecta tenía una meta inicial de $27,000; en tres días, superó más de $150,000 dólares en donaciones, incluidos $5,000 del comediante David Spade.

"No puedo pagarle, ¿sabes? Porque ella es la razón por la que hago todo: ella y mis otras hijas y ahora mis nietos", dijo Ford sobre el regalo de su hija. "Realmente no puedo expresar con palabras cuánto amo a mi familia". Ford, que vive en Las Vegas, quiere usar las donaciones para visitar a su hija y nietos en Texas y también espera comprar un auto nuevo.