En las redes sociales, abundan los vídeos virales protagonizados por animales. De hecho, son unos de los contenidos más populares en Internet. Sobre todo si ellos realizan acciones poco habituales. En esta ocasión, un perro se volvió viral en TikTok por comportarse como todo un "pacifista", al tratar de evitar que su mejor amigo acabe peleándose con otro animalito frente a él. No sólo impidió que eso suceda, sino que se transformó en el candidato al "Premio Nobel de la Paz", de miles de internautas.

Si hay algo en lo que se destacan los animales es en su instinto o intuición, la cual se basa en la observación y en la astucia. Incluso eso los ayuda a evitar el peligro. En ese sentido, se hizo viral en las últimas horas una grabación que tiene como protagonista a un perrito que no dudó frenar una pelea entre dos canes.

En el clip, se puede ver a dos perros que se ladraban mutuamente y todo hacía parece que en cualquier momento se desataba una pelea entre ambos. Era algo casi inminente hasta que apareció un tercer perrito, uno de raza Labrador retrevier, quien sin dudarlo comenzó a jalar a su amigo de su chaleco para alejarlo y no dejar que comenzara la disputa.

En un determinado momento pareciera que su amigo iba a zafarse e iniciaría la confrontación, pero este "pacifista", continuamente hizo todo lo posible para lograr detener a su camarada y así evitar una feroz pelea con el otro animal. Sin embargo, el perro con chaleco no dejó de ladra en ningún momento al otro can de color café, el cual luego de unos segundos, finalmente acabó alejándose del lugar.

Este particular y curioso clip, que recibió el nombre "Firulais evitando una pelea", se volvió rápidamente viral en TikTok y en otras redes sociales. Además, ya logró tener más de 880 mil reproducciones, cerca de 60 mil me gusta y miles de comentarios de usuarios que quedaron principalmente sorprendidos por esa acción del can y hasta hubo quienes en un tono irónico lo postularon al ‘Premio Nobel de la Paz’ .

“Candidato al Premio Nobel de la Paz", “Ojalá la humanidad tuviera sentimientos como los de Firulais", “Candidato al Premio Nobel de la Paz", "cuando tu mejor amigo evita problemas”; “Ese Firulais es un pacífico”, fueron sólo algunos de los comentarios de los internautas que quedaron fascinados con "Firulais".