La profesora de educación física se mudó a un nuevo edificio, hace tan solo dos semanas, y ya tuvo algunos encontronazos con su nuevo vecino. A través de Twitter, la mujer decidió contar algunos detalles de lo que fue "la peor madrugada".

En las primeras horas del pasado miércoles, la usuaria conocida como "Mar Nisnevich" vivió una insólita experiencia, tras escuchar unos extraños ruidos.

"Lo que me acaba de pasar, no tiene nombre. Me mudé al edificio hace dos semanas. Hoy, 20 de julio, a las 4.30 am, me tocan timbre desafortunadamente, y me despierto de un susto sin entender nada. Como el portero no anda, no pude atender", comenzó diciendo el hilo de Twitter viral.

El hilo de Twitter tomó una enorme repercusión.

Siguiendo con su relato, Marta escribió: "Empiezo a escuchar ruidos en todo el edificio, voces, y llaves en el palier". Frente a aquella situación, la mujer no supo bien cómo reaccionar.

El tuit de la profesora se hizo viral rápidamente

En medio de su desesperación, la autora del tuit escuchó la voz de la policía, quienes le estaban pidiendo que abra la puerta, por un insólito motivo. "Me dicen que el vecino al lado no puede abrir la puerta y tiró la llave para que lo ayuden, porque se le metió una persona abajo de la cama, y no la puede sacar".

La policía había ido al departamento de la mujer viral, justamente, para poder ingresar por allí a la casa del vecino. Sin embargo, la situación se tornó en una pesadilla para ella, cuando vio al hombre "en pánico total y pasado de merca", según sus declaraciones.

"El chabón estaba malviajado, flasheando voces", contó la mujer en su hilo de Twitter. Una vez que el vecino pudo entrar a su casa, este fue en busca de Marta: "Me tocan la puerta diciendo: 'vecina, ya pude abrir, vamos a buscar a la policía que ahora me hablan desde adentro del colchón'".

La desesperación de la profesora de educación física creció cada vez más, aunque intentó mostrarse tranquila con su vecino, mientras que le aclaraba que era imposible que haya alguien adentro de su colchón.

El mensaje que le envió a su familia tras el insólito episodio.

Asimismo, contó que, mientras intentaba dormir, escuchaba al hombre mirar videos de "canciones cristianas para liberar el demonio".

La mujer viral continuó su hilo de Twitter expresando que ahora no podrá dormir tranquila, luego de la insólita situación que vivió con su vecino, mientras este se encontraba drogado y alucinando personas.

"Qué lindos mis vecinos", escribió irónicamente al finalizar el hilo, pese a que confesó haber pasado por un estado de shock aquella madrugada.