Una mujer de Buenos Aires se volvió viral en TikTok tras mostrar los lujosos lugares a los que se va de vacaciones trabajando como empleada doméstica. Los usuarios de la red social china no tardaron en criticarla por no creer que pueda llevar una vida lujosa con su tipo de trabajo.

La protagonista de los videos se llama Yanina Alfaro y publica en su cuenta personal de TikTok (@yanivalfaro) que viaja de manera frecuente a lugares costosos de Argentina como El Calafate (Santa Cruz), a San Martín de los Andes (Neuquén) y Bariloche (Río Negro), pero también mostró que viaja al extranjero: fue a Disney y a Miami, dos destinos en Estados Unidos.

En los últimos días, la criticaron por estar en la sala VIP de aeroparque antes de viajar a Ushuaia (Tierra del Fuego) y por estar de vacaciones en un hotel 5 estrellas, el más caro de la ciudad. "Vale más de 20 mil la noche" le escribió una usuaria de TikTok. "En realidad casi el doble, pero sin dudas lo vale", respondió Yanina.

"Solo limpiando casas no se logra viajar, seguro hay otros ingresos", le escribió otra persona en uno de sus videos. "Cada uno sabrá cómo maneja su sueldo, no tengo otros ingresos y mi marido tiene un sueldo mínimo. Hay que saber ahorrar y comprar inteligentemente", contestó la protagonista.

Algunos de sus videos llegan hasta las 100 mil visualizaciones en TikTok. Su estilo de vida causó tanta repercusión que ya no sabe cómo explicar que ella se paga sus viajes. "Trabajo entre 10 y 12 horas por día" contó Yanina en TikTok. "Me gusta, no es un trabajo que me levante y diga '¡Uff! que ganas de faltar', lo hago feliz y si algo no me cierra o no me siento bien en una casa la dejo. Por suerte tengo contactos como para poder elegir las casas", agregó.

"A ver chicos, no sé qué más pruebas quieren. Igual ni me importa si creen o no, pero estoy trabajando, entre estar al pedo en mi casa y levantarme el sábado, venir a las 9 y trabajar un rato, obviamente que siempre voy a elegir trabajar porque es lo que me gusta, no hace falta trabajar para un narco como dicen", explica a las personas que la critican.

Sin embargo, no todos los comentarios son malos y algunos usuarios le demuestran apoyo. "Que disfrutes tus vacaciones, sin sacrificio no hay recompensa", "Felicidades, te lo mereces por ser una persona con garras", "Genia, te súper felicito", son algunos.

Además, Yanina aclaró varias veces que ahorra para poder acceder a esos viajes. "No esperen ir a una casa 4 horas y volverse millonario, esto es un poco acá, otro poco allá, todo suma de a poquito".