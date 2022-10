A la hora de buscar un trabajo hay que estar muy atento a las exigencias que pide la empresa que publica el puesto. Muchas veces los distintos rubros piden cosas inesperadas para contratar a las personas.

En las últimas horas, se difundió el caso de un usuario que buscando trabajo se encontró con un peculiar y un tanto escalofriante requisito para un puesto en una compañía.

El mexicano que compartió esta experiencia lo hizo a través de su cuenta de TikTok bajo el nombre de usuario “@frasalazar”. Allí reveló el peculiar requisito para un puesto de trabajo en una compañía: “No tener miedo a los muertos”.

“Imagínate que estás en una entrevista y te preguntan si tienes miedo a los muertos”, comenzó diciendo el sujeto en su video, donde dio a conocer la singular condición laboral. Según el clip, la vacante que le enviaron es para ser un encargado de administración de Ixtlahuaca, un municipio en México.

Un usuario compartió el peculiar y terrorífico requisito para aplicar a un trabajo.

El hombre, al leer los requisitos, calificó a muchos de ellos como “normales”. Pero hubo uno que no entra en esta agrupación y es el siguiente: “No tener miedo a los muertos”. Sobre esto, él dijo inmediatamente: “Yo no sé qué pensar”.

Pero luego, analizó la condición: “Esta es, obviamente, la confirmación de que los fantasmas existen. Si no, no habría una vacante que te pida no tenerles miedo a ellos”. Además, criticó la poca cantidad de dinero que la empresa está dispuesta a pagar a la persona, teniendo en cuenta el requisito.

“Esta sí es vacante de terror”, se puede leer en la descripción de su publicación realizada en TikTok. Como era de esperarse, los usuarios quedaron sorprendidos y algunos asustados con el requisito que nunca antes se había pedido en un puesto de trabajo.

“Qué miedo entrar a ese trabajo”, comentó un usuario. “Jamás vi algo así y eso que vi muchos puestos”, aseguró una joven. “Seguro la empresa está embrujada”, apostó un chico. “Salí de ahí, hermano”, le recomendó otro usuario.