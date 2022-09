Los escenarios paranormales son uno de los principales virales que se encuentran en las redes sociales. Y, con el constante avance de los celulares, han ido aumentando las imágenes de todos estos eventos que son difíciles de explicar.

En este sentido, estos días se difundió en TikTok el video de una joven que dejó impactados a los usuarios, ya que un filtro de la mencionada plataforma permitió que logre visibilizar un espectro en la cámara.

La usuaria es @hanonmegpoid, quien compartió las imágenes que captó con su teléfono celular en su trabajo. “¿Por qué siempre me pasan estas cosas? Ja, ja, ja, ja, estoy riendo para no paniquearme más”, fue el comentario que agregó.

El inquietante video paranormal que es viral en TikTok

“Estoy en mi trabajo todavía. Estoy esperando a que llegue mi cuñada”, comenzó diciendo la joven en el video, mientras hablaba a cámara en formato selfie con un texto que rezaba “Qué pinche miedo”.

Seguido, explicó: “Les juro que estaba yo en la computadora y de repente empecé… Vean, estaba yo sola en la computadora, y empecé a escuchar ruidos abajo, y tenemos cámaras instaladas”.

“Se supone que aquí vive un amigo de mi jefa, que viene por esta hora, y entonces yo pensé que era él. Escuche ruidos, me paré, porque se me hizo raro, y estoy viendo las cámaras y no hay nadie, absolutamente nadie”, agregó.

La joven, luego, comenzó a hablar de las filmaciones: “Y la cámara donde está mi carro en el estacionamiento se ve increíblemente tenebrosa, y yo me quedé así como ‘su p*ta madre…’”.

Al mostrar las imágenes que captan lo que relataba, detalló: “Es que, guey, vean cómo se ve la cámara del estacionamiento. Es que ni siquiera se ve aquí, está como temblando, saben, y no sé qué significa”.

Allí, en ese instante, ocurrió: el filtro que ella tenía para su cara en TikTok captó un rostro en el estacionamiento que estaban filmando, lo que da a entender que se trataba de un fantasma que se encontraba en el lugar.

“Ay, no, vete a la v*ga. Qué pedo. Ya me paniquié amigos. Osea, ¿vieron eso? Ya me quiero ir, ya no me quiero quedar aquí. Me quiero ir a casa, no me quiero morir. Mejor me voy a quedar aquí en mi rinconcito y listo”, concluyó.

Las inquietantes imágenes se volvieron viral en pocas horas, ya que sus más de 77.000 seguidores la llenaron de likes y comentarios sobre este presunto espectro que se encontraba en el estacionamiento.