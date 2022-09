A través de un video de TikTok una joven sacó a la luz la terrible forma en la que se dio cuenta que su novio le había sido infiel. Además, en el clip filmó al infiel y lo dejó “escrachado”, mientras que los usuarios esperan por un segundo material con el desenlace de la historia.

Tik Tok es la red social que ha hecho furor en los últimos años entre el público más joven. Con los videos como principales protagonistas, los usuarios comparten challenge o desafíos, coreografías, interpretaciones, tiernos animales, bromas, consejos, o situaciones de la vida cotidiana.

En este caso, una joven con el usuario @candelasoto_ expuso a su novio luego de encontrar bajo su cama una evidencia tácita de que la había engañado. La chica decidió filmar la secuencia y la compartió con sus más de 6.000 seguidores en la red social.

“La cornuda del año”, tituló al video colgado en Tik Tok. “Encontrás una uña postiza y vos solo te haces semi (permanente)”, escribió sobre el clip, donde puede verse cómo recoge la uña de debajo de la cama y la compara con la suya. Luego camina hacia donde se encontraba su novio cocinando tranquilamente.

“Y está como si nada el hijo de p…”, escribió también sobre el video, y se ve al chico de fondo reírse de una forma muy natural y cotidiana, sin imaginarse que lo habían pillado en su infidelidad.

Los usuarios esperaron una segunda entrega con la joven enfrentando a su pareja, pero eso aún no sucedió. El video tuvo 270.000 “me gusta” y casi 900 comentarios: “Esas cosas no las encuentras por casualidad. Ella quiere que lo sepas”. “¡La otra quiere que te enteres!”, comentaron algunas usuarias.

Además, otras usuarias contaron experiencias similares: “Yo encontré un aro que no era mío y llorando me juraba que no sabía qué hacía ahí y le creí tiempo. Después lo pillé en la cama con su amante”; “Yo encontré una pestaña postiza”.

Y hasta recibió consejos: “Te ponés a buscar en las que sigue y en las manicuristas de tu ciudad alguna hasta de hace dos semanas”; “Buscá a las chicas que sigue y fíjate las uñas de todas, si sabes quién es no va a poder poner excusas”; “Salí de ahí amiga”.

“Necesito la parte dos donde lo sacas de los pelos”; “Necesitamos saber cómo sigue”; “Queremos la actualización por favor”, suplicaron las internautas, muy atentas a la historia.

“Es una púa de guitarra, no pasa nada”; “Debe ser de mi mama” como respuesta a todo”; “Y encima se ríe cuando se da la vuelta. Le clavo la uña en el ojo”, fueron otros de los desopilantes comentarios.