Las aplicaciones compiten por tener la atención del usuario y para lograrlo, se valen de diversas técnicas. Una de ellas es la de enviar notificaciones graciosas, que generen complicidad e incluso muchas veces utilizando el doble sentido. Esta vez, una chica se volvió viral luego de mostrar el mensaje que le mandó Tinder.

estoy sola en la parada de la facultad que es medio fea y tinder me manda esto… pic.twitter.com/hunEZAHIEu — sofi (@berrettasofi) March 14, 2022

"Estoy sola en la parada de la facultad que es medio fea y Tinder me manda esto", escribió. Al tuit le adjuntó una captura de pantalla con la notificación en la que se puede leer: "La gente te está mirando. ¿Qué vas a hacer al respecto?".

El texto resultó completamente escalofriante, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que estaba la joven, es por ello que luego de que varios tuiteros se preocuparan ella aclaró que ya se había subido al colectivo: "estamos a salvo gente".

Tras publicar el extraño mensaje, miles de personas le pusieron "me gusta" en cuestión de horas y comentaron sobre lo tétrico que debe haber sido leerlo. "Miedo", "Todo satánico", "¡Qué oportuno!", "Escalofríos", "¡Qué cagazo!", "No es por ahí Tinder", "Momento esquizo", "Muy turbio", "¿El acosador es Tinder?", fueron algunas de las respuestas cortas que recibió.

El empleado de tinder mandandote el msj pic.twitter.com/wSdY1J5MUB — NombreNotFound (@Thinking_in) March 15, 2022

Algunos optaron por decir qué le responderían a la aplicación luego de leer esa notificación: "¿Correr?", "Empiezo a correr creo", "Llamar a la policía", “Decirle a Tinder que estás ‘calzado’ (refiriéndose a que lleva un arma consigo)”, “Hacerme bolita”.

Mi mente me diría esto: pic.twitter.com/GLXkyGkBxn — MN | GEO Fame (@geo_fame) March 15, 2022

"Tinder es alto tóxico. El otro día se enojó porque Wabi me tiró 'mi amor'", contó una usuaria en tono irónico. "Bueno, cuando estés mal parada, no saques tu teléfono por las dudas", le aconsejó Candy Vilchez. "Yo ya me hubiese borrado de Tinder", aseguró Mauricio Agullo. "Espero que la gente de verdad no se crea que la están viendo físicamente con esa notificación", aportó Moisés.

El otro día estaba medio bajón, y me preguntaba cómo hacer para estar mejor, y me llegaron las palabras justas!!! ���� pic.twitter.com/ThQCej84Jb — Nanin (@mlsarasua) March 15, 2022

Por otra parte, algunos tuiteros aprovecharon para mostrar otras notificaciones 'que llegaron en el momento justo'. "El otro día estaba medio bajón, me preguntaba cómo hacer para estar mejor y me llegaron las palabras justas", relató Nanin junto con una notificación de Pedidos Ya que decía: "¡Jesús ya está llegando! Preparate para recibir tu pedido".