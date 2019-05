El amor de las personas a los animales a veces hace que éstas arriesguen su integridad fìsica. Y esta prestigiosa actriz de Hollywood lo comprobó en carne propia.

Jessica Chastain, quien se encuentra en una gira de prensa internacional para su nueva película Dark Phoenix, la última producción de la zaga X-Men, paseaba por la calle cuando se topó con un caballo.

"¿Se me permite tocar el caballo? No quiero hacer nada para molestarlo", le consulta ella a una persona fuera de cámara en el video, se presume, el dueño del animal.

Y no terminaba de decir la frase cuando el caballo se acerca a ella y le tira un mordiscón al pecho. "Literalmente me mordió el busto", exclama la actriz. Si bien el animal no la lastimó, la bella actriz de 42 años bromeó: "No puedo creer que sobreviviera".

Luego del insólito momento, reflexionó: "Para el conocimiento de todos, amar a un animal y querer darle afecto no significa que yo apoye a la industria del transporte de caballos. Siempre me detengo y pregunto si puedo acariciar a un animal. Esa es mi naturaleza".