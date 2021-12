Una cafetería de Logroño, España, se hizo viral luego de que un cliente publicara en Twitter el ticket en el que se veía un insólito descuento que este local gastronómico le había realizado.

La pandemia de coronavirus nos golpeó a todos, ya sea por fallecimientos de personas cercanas a nosotros o bien por el estrés psicológico que nos provocó el estar encerrados y el miedo lógico de padecer la enfermedad. En ese sentido, la ya reconocida cafetería llamada "Avenida 55" le hizo un descuento insólito a un cliente, luego de haber atravesado un mal año por la pandemia de Covid-19.

"Aplicamos descuento por año de mierd***", publicó el usuario de Twitter. En el ticket se veía que el local había descontado un euro por ese poco habitual ítem.

Recargos y descuentos insólitos de la cafetería Avenida 55

La cafetería se había vuelto viral hace unos meses por haberle cobrado demás a un cliente, ya que el comensal pidió que los cocineros le sacaran la cebolla a la tortilla de papas. En un tuit viral, los dueños del local se defendieron al afirmar que la tortilla de papas va sí o sí con cebolla.

Además, para ponerle más picante al asunto y lejos de recular, la cuenta de Twitter del local le contestó al autor del posteo viral y defendió su postura: "Con el euro que te hemos cobrado vamos a financiar la batalla contra los ‘Anticebollistas’". Y fueron un paso más adelante. Con una nueva publicación reivindicaron el discurso: "En esta cafetería solo se aceptan 'sin cebollitas' con receta médica".

El cliente, en tanto, aseguró que no se va a quedar de brazos cruzados y avisó que va a ir de nuevo a la Cafetería Avenida 55 para pedir el libro de reclamos.

Además, hace un tiempo, la misma cafetería se viralizó por haberle hecho descuento "por feo" a uno de sus clientes habituales, con los que, normalmente, ya tenía bastante confianza. Los dueños del local le dejaron una nota a un cliente en el ticket.

La etiqueta reflejaba dos cobros: por una parte, uno de 1,20 euros por un café con leche de soja, sin espuma y con sacarina, y otro cargo de 20 céntimos más por "técnicas adivinatorias aplicadas al café".

El descuento por "feo" en el ticket viral.

Esta anécdota adquiría el matiz de viral y tiene una explicación ya que Alberto Álvarez, más conocido como "Pizarrín" es el dueño del local y la persona que publicó este ticket. Su establecimiento ya alcanzó un reconocimiento por añadir en los pagos descuentos a personas feas. El problema, decía Alberto, es que ahora "se ha complicado el tema de la fealdad porque con las mascarillas todo el mundo es guapo".

Por último, el mismo local gastronómico sorteó una canasta navideña vacía, con el fin de recaudar fondos para una cocina popular de la zona.

“¡Ya es oficial! Habrá sorteo de la cesta de Navidad donde el premio es que toque, no te vamos a dar nada, sólo la satisfacción de haber ganado. Como cuando gana el Madrid y vives en Lardero. El dinero recaudado irá destinado a la Cocina Económica”, contaron desde la red social del pajarito.

En el video que adjuntaron los dueños de la cafetería se puede escuchar a un hombre que explica cómo es el sorteo y cuál será el destino de los fondos recaudados: “Hola, como saben, somos la única cafetería en el mundo que sorteamos la cesta de Navidad en el que el único premio de la cesta es que te toque. No, no, no te damos ni la cesta ni nada, el premio es que te toque la cesta. ¿Y qué vamos a hacer con los dos euros de participación, como estoy diciendo? Pues vamos a donar los 200 euros a la cocina económica de La Rioja, de Logroño, para ser más concreto. Así que os animamos a participar, ya sea desde la cafetería o por Bizum, como quieran. Esos 200 euros irán a la cocina económica de Logroño. Porque lo más importante es que te toque. ¿Qué más da lo de dentro, ¿no?".

Desde Avenida 55 destacaron que son un comercio de barrio y por eso tienen la confianza suficiente para hacerles bromas a los clientes habituales en sus tickets, los cuales se vuelven virales al instante.