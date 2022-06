Entre las miles de historias, chistes, descargos, y noticias de actualidad que circulan por Twitter, hay una anécdota de los últimos días que se destaca y causó una verdadera sensación en la red social del pajarito.

Es que un joven usuario hizo un hilo muy particular, relatando en detalle cómo llegó a conocer, en una noche confusa y desenfrenada, a su máximo ídolo: Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, más conocido como el “Duki”.

“Hilo de cómo me fugué del hospital y acabé conociendo a Duki”, escribió el joven español, fanático del trapero. Debajo, y a través de tuits, relató la historia detallada de cómo pasó de ser una noche fatídica y perdida a un día soñado.

Adrián Mesejo @adrianmesejo comenzó relatando su peculiar historia. Desde hacía mucho tiempo esperaba el momento de poder escuchar en vivo a su máximo ídolo, el argentino Duki. Vino en cartón en mano, se adentró al ingreso donde el trapero estaría dando esa misma tarde su show.

HILO DE COMO ME FUGUÉ DEL HOSPITAL Y ACABÉ CONOCIENDO A @DukiSSJ �� — Adrián Mesejo (@adrianmesejo) June 21, 2022

Ya para las 18 horas, el alcohol comenzaba a asomar por su cara cargada de ilusión, y a empezar a provocar sus primeros efectos adversos: llegó la primera caída, y con ella la certeza de que sería una noche para el recuerdo: “Me deparaba un futuro borroso. Se mascaba la tragedia”, compartió. Al cabo de un par de horas, bebida y más bebida de por medio, a Adrián “se le apagó la tele”, como suele decirse: “Me hallaba moribundo en el suelo lleno de tierra por fuera y alcohol por dentro. De repente, un río de sangre corría por mi frente”, confió a sus seguidores en la continuidad de su relato.

Según lo que pudo reconstruir en las horas posteriores, y debido a su estado de inconsciencia, un joven se le acercó y le tomó el pulso ¡y empezó a gritar que estaba muerto!. Momentos más tarde, ahora sí en primera persona, Adrián despertó en un hospital: “Mi sueño de ver a Duki se desvanecía”, pensó en ese momento. Comenzó a llorar y a implorar que lo soltaran, pero el joven fue atado y sedado “cual animal salvaje”. “Me duermo al grito de "soltadme, quiero ver al Duko", rememoró en otro de los tuits.

Una vez reducido, el joven usuario contó que intentó por todos los medios explicarle la situación a la enfermera, hasta que desistió y llegó a la conclusión de que se fugaría: “Mi salud es importante, pero Duki más”, se dijo. Minutos después, y aprovechando un descuido de la enfermera, corrió y corrió.

Momentos más tarde, dos chicas que conoció a los pocos metros de la salida del nosocomio lo ayudaron a dar con el colectivo correcto que lo dejó en la estación. Allí tomó contacto con otras cuatro jóvenes que lo contuvieron y ayudaron a dar con el segundo ómnibus, que lo llevaría a “Monte do Gozo”.

“Estaba feliz por fuera pero roto por dentro, había vuelto pero me había perdido al Duko”, escribió en esa parte del relato. Pero la historia continúa, cuando sus amigos lo vieron de lejos y no podían creerlo: había vuelto, sábana en una mano y bata en la otra.

De regreso a casa, sus amigos lo ayudaron a curar las heridas de tan intensa noche. Pero algo le había quedado pendiente a Adrián: algo le urgía, y era ir al hospital a pedir sus sinceras disculpas por haberse dado a la fuga: “No sabía lo que el destino me deparaba, algo muy gordo estaba a punto de pasarme...”, escribió, misterioso.

Como mis amigos me daban por muerto vi el concierto de Anuel con 2 de ellas. Estaba feliz por fuera pero roto por dentro, había vuelto pero me había perdido al Duko pic.twitter.com/4czcfRv0oc — Adrián Mesejo (@adrianmesejo) June 21, 2022

Camino al hospital, el joven ni se imaginaba que iba a vivir la casualidad más grande de su vida: “Duki se apareció delante de nosotros como si de un milagro se tratase”, relató. No pudieron hacer otra cosa. Uno de ellos le pidió una foto y Duki se levantó de la terraza en donde estaba bebiendo un trago, y accedió amablemente. Pero, en sus propias palabras, el destino le guardaba “una sorpresa” más.

La noche - o el día - no terminaba todavía, porque luego de ir al hospital a cumplir su objetivo se les ocurrió pasar por otro recital, donde estaría dando un show Nicki Nicole: “Empezaba a sonar Ya Me Fui. De repente una voz conocida empezó a cantar. Y no, no era Nicki. Era Duki”, relató el joven. Después de una noche digna de película, Adrián cumplió su sueño, y por partida doble: escuchar cantar en vivo y tener una foto con uno de los artistas argentinos del momento.