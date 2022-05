La situación económica de nuestro país hace que muchas personas busquen emigrar hacia diversos países de Europa o bien a Estados Unidos. En las redes sociales, miles de emigrantes argentinos cuentan sus experiencias alrededor del mundo entero, ya sean sobre hechos positivos o bien, sobre otros que no lo son tanto.

Hace unas horas, en TikTok, una joven publicó un video que se hizo viral en el cual contó cómo la "estafaron" en un supermercado de una ciudad de Alemania. Al cabo de un tiempo, la chica logró que su contenido tenga más de 7 mil "me gusta" y más de 100 comentarios.

La usuaria se llama @catadiaz14. En el video dio detalles de cómo una cajera le dio mal el vuelto de lo que había comprado en un local y cómo fue su peripecia para lograr que el negocio le devolviera el dinero restante, que le correspondía.

"Cuando estás en el primer mundo, te das cuenta de que gente hija de p... hay en todos lados. Hoy me cag... 10 euros. No es mucho, pero es", comenzó su relato la joven usuaria de TikTok.

Asimismo, manifestó que ella pensaba que estas situaciones no sucedían en Alemania. "Entonces, se viene la anécdota. Termino de comer y mi tía me había mandado a comprar a un supermercado que se llama Penny, donde está todo un poco más barato. Voy y compro mis cositas. Le pago luego con 20 euros y, cuando me dan el vuelto, como estaba toda apurada y toda chivada, me vuelvo a casa y me di cuenta de que me habían dado la plata del vuelto como si hubiera pagado con 10, es decir, me caga... 10 euros", explicó la chica.

Cuando regresó a su casa, la muchacha le contó todo a su tía y le dijo que iba a ir nuevamente al supermercado para que le devolvieran lo que les correspondía. "'Olvidate, no tenés ni ticket, olvidate', me dice mi tía, pero yo ya me empecé a maquinar y a maquinar, diciendo 'por qué a mí'. 'A mí, no', pensé. Entonces hice todo un speech en mi cabeza, todo un show de lo que iba a decir en el supermercado", relató la joven usuaria, quien quería hablar con la misma cajera que la había atendido cuando la primera vez", dijo.

"Yo no esperaba que me devolvieran la plata, porque no había manera de garantizar de que me hubiesen dado mal la plata, no tenía no ticket. Entonces me hice todo el sermón en mi cabeza, diciendo 'yo no espero que me devuelvan la plata, me faltan 10 euros, pero quiero que sepan de qué si fue un error, tengan un poco más de cuidado, porque también fue mi error no controlar'", narró la chica, quien luego, en un tono de enojo, continuó su relato: "Pero le voy a decir a la cajera 'si vos realmente hiciste esto a propósito, porque yo no hablo alemán -horrible, porque quizás le hubiera pasado a otra persona que sí necesitaba la plata".

Al aseverar de que le "enoja mucho que la gente trate de hacerse la viva con otras personas", la joven entró decidida al supermercado, con la intención de que le den lo que le faltaba de vuelto. Allí, vio que solamente había un chico en la caja y una mujer, que ordenaba productos. "Yo no sabía si era esa mina (la que la atendió), pero creo que sí. Entonces, me paro al lado de ella, como haciendo de que buscaba cosas, mientras que ella no me miraba, no movía la cabeza. La mujer no me miró nunca, ni me preguntó si necesitaba algo", sostuvo.

Luego la muchacha volvió a la caja y le preguntó al chico si sabía quien era la otra cajera que estaba atendiendo más temprano. En consecuencia contó: "El chico, con un inglés divino, me dijo 'creo que es la chica que está adentro, es la jefa'. Entonces le dijo yo 'ah, es la jefa'".

Ya indignada completamente por lo que estaba viviendo, la chica contó que el cajero le había preguntado si tenía algún problema, por lo que le contó que le faltan 10 euros del vuelto. "'Ah, sí, tenemos tus 10 euros', me dijo el chico, mientras la mujer nunca dio la cara. 'Lo que pasa es que a veces los billetes se pegan'", terminó su relato la usuaria de TikTok, quien luego cerró finalmente el video con un insulto a la cajera.

Los comentarios sobre la supuesta estafa

Entre los comentarios más destacados que dejaron los usuarios, se encuentran: "No, yo me habría quedado con las ganas de pelear"; "Cómo, ¿no es mucho? Dentro de poco te podés comprar el obelisco con eso"; "'Le doy 40 y el tipo me da 20, me tenés que dar 30 le digo', me hizo acordar a Capusotto"; "Cómo que no es mucho 10 euros, jajaja, te podés comprar la Patagonia con eso".

