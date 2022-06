Más de una vez nos hemos encontrado con insólitas biografías en esta aplicación de citas. Sin embargo, la joven de 19 años nos dejó a todos completamente sorprendidos.

Si bien es verdad que cada uno tiene sus propios gustos, pocas veces alguien fue tan específico a la hora de conseguir una cita. Para Brisa, que el hombre sea pelado es algo crucial para salir a tomar algo.

Sin pelos en la lengua, la joven no dudó en agregarlo en su descripción de Tinder, definiéndose también como "anti-pelados": "Odio a los pelados, tuve dos páginas anti-pelados y me las cerraron a las dos, pero mantengo mi espíritu", comenzó diciendo su biografía.

El perfil de la polémica.

Casi al final de su breve biografía, la joven describió a los hombres pelados de una polémica manera: "Los pelados son seres antinaturales, no pasarán ni contaminarán mis genes pelo portantes".

Al ver la insólita descripción de Brisa en la aplicación de citas, rápidamente, varios usuarios se encargaron de difundirla en Twitter, en donde la cancelaron por sus dichos sobre las personas calvas.

.

En Twitter la mataron

"La que es tranquila es Brisa de Tinder", escribió una joven, al compartir la captura de la biografía, y en cuestión de horas, cosechó más de 27.000 "Me gusta".

El tuit se volvió viral.

Asimismo, otro usuario de nombre @julianelen comentó: "Cancelada", y más de 200 personas le dieron "like" al comentario. Por otro lado, un hombre se tomó el tema con humor, y escribió: "Yo como pelado debería hacer uno anti flequillo mal cortado, pero Maga me cae bien, así que es difícil".

Siguiendo con el humor, un joven compartió el perfil de Tinder de otro chico brasileño, y escribió junto a él: "Iria bien con este".

Sin embargo, no todos pudieron tomarse el tema con humor, y salieron a criticar duramente los dichos de Brisa.

"¿No se supone que la alopecia es una enfermedad? No creo que los pelados sean así porque hayan querido, al igual que una persona obesa", escribió una joven, y rápidamente recibió una respuesta a su pregunta: "No, pero el obeso al menos es así porque come. Alguien como yo, que a los 20 años se quedó pelado por alopecia androgénica, no tiene la culpa de nada", comentó un internauta.

Asimismo, otra internauta también la quiso informar sobre el tema: "Tantas páginas y ni siquiera se toma el tiempo de leer. La mujer es la que transmite la calvicie, salame. ¿Con qué tupé decís "contaminarán mis genes?".