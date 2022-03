Este domingo, se llevó a cabo la Gala de Eliminación de MasterChef Celebrity 3. La ex judoca Paula "Peque" Pareto renunció al programa y le entregó su lugar en la competencia a Juariu, la participante que había sido eliminada por el jurado. En las redes, los televidentes quedaron sorprendidos por esta decisión de una de las cocineras más queridas del certamen y dejaron cientos de memes y comentarios.

Los jurados Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui determinaron que Juariu sea la eliminada en el programa de este domingo. Sin embargo, Peque Pareto tomó la palabra y les informó que había decidido dejar la competencia. Además, les pidió a los jueces que su lugar sea ocupado por la influencer.

"Me tengo que ir por compromisos preestablecidos por mi trabajo de médica y lo que corresponde es que le de la atención a mi trabajo de años. Tengo que cumplir con más horas y querer hacer todo no se puede", expresó la medallista olímpica.

.

La petición de Pareto fue aceptada por los chefs y, de esta forma, Juariu sigue en carrera junto a Malena Guinzburg, Micaela Viciconte, Denise Dumas, Tomás Fonzi y María del Cerro en el certamen que se encuentra en instancias de semifinales.

"Pido de vuelta disculpas, la verdad que esto superó lo que esperaba, ya los tiempos no me dan. El que mucho abarca poco aprieta y todos ellos cocinan mejor que yo, merecen estar acá. No es la primera vez que me toca tomar una decisión tan complicada", destacó entre lágrimas Pareto.

.

La Peque se transformó a lo largo del certamen en una de las participantes más queridas por los televidentes, quienes destacaron su humildad, esfuerzo, dedicación y sobre todo compañerismo. Algo que elogiaban programa tras programa.

Esta decisión de "La Peque" tomó por sorpresa a sus miles de fans. Es por eso que eligieron dejar sus sensaciones sobre esta noticia en las redes sociales, siendo Twitter el sitio más elegido, en donde se podían visualizar distintas memes y comentarios.

Mirá los mejores memes sobre la renuncia de Peque Pareto a MasterChef Celebrity