Kabosu es el nombre del perro de raza japonesa Shiba Inu cuya imagen se viralizó en Internet al punto de convertirse en uno de los memes más populares del último tiempo en las redes sociales. Y tal alcance y reconocimiento a nivel mundial tuvo, que este viernes su foto se subastó por unos 4 millones de dólares, marcando un récord histórico.

Kabosu, el perro que se convirtió en el meme de "Doge", el musculoso.

Se trata del rostro del simpático perrito ‘musculoso’ que en Internet es llamado “Doge” por la serie de dibujos animados "Homestar Runner". Este dibujo, que simboliza el coraje y la fuerza, es comparado con el perro conocido como “Cheems”, mucho más pequeño, que representa la debilidad y la cobardía.

En las redes sociales se utiliza para comparar y parodiar situaciones, frases, personas, y muchas otras analogías en distintos contextos. A continuación, te dejamos algunos ejemplos por si estás algo perdido:

El meme compara el comportamiento de las "abuelas" de antes y de ahora.

Meme que corresponde al comienzo del plan de vacunación en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este meme, el creador cuestiona la autoridad de los padres en dos contextos diferentes.

Una broma sobre los cambios a los que se han afrontado los nuevos alumnos escolares en tiempos de pandemia y conectividad virtual.

Venta récord: ¿Por qué vale tanto este ‘meme’?

En el 2010, Atsuko Sato, la sueña de Kabosu, posteó la foto de su perro en un blog personal, sin imaginarse la enorme repercusión que tendría años más tarde en las redes sociales.

Según contó en una entrevista, había decidido tomarle unas fotografías para actualizar su perfil, como normalmente hacía cualquier usuario bloggero y millenial. Pero la imagen comenzó a circular masivamente en plataformas como Tumblr y Reddit años posteriores, hasta que un internauta que vio con ternura al perro lo apodo “Doge”, nombre con el cual se identifica al meme al día de hoy.

"Al principio cuando me enteré de los memes de Kabosu me sorprendí mucho. Me aterrorizaba el hecho de que una sola foto que casualmente había publicado en mi blog pudiera recorrer el mundo hasta sitios que no conocía", reconoció Sato.

Tras convertirse en una sensación cibernética, la dueña de la foto decidió ponerla en venta por pura curiosidad, y para su sorpresa, en los días siguientes, aparecieron dos compradores interesados que iniciaron una pelea por conseguir los derechos del famoso meme.

Un usuario identificado como @pleasrdao presentó una puja de 1.696,9 criptomonedas Ethereum, lo cual tiene un valor de unos 4 millones de dólares, según la página web de subastas Zora. Luego apareció el segundo interesado, identificado como @twodollahotdoge, e impulsó considerablemente el precio. Finalmente, el ganador de la subasta fue el primero.

En tanto, otro de los motivos por los cuales “Doge” se ha vuelto súper popular fue gracias a la Dogecoin, la criptomoneda que ha acuñado su nombre, y que se volvió muy requerida después de que el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, la respaldara en redes sociales este año.