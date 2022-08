A la hora de repartir CVs para buscar trabajo es importante tener en cuenta los requisitos que pone cada empleador. Sin embargo, muchas veces estos requisitos son tan ridículos que hasta terminan desalentando a potenciales trabajadores de postularse al puesto. Esto fue lo que le pasó a una usuaria de Reddit que compartió su caso en la red social y se hizo viral.

"Me descalificaron para un trabajo porque no deletreé mi nombre al revés", se titula la publicación que la usuaria llamada Lana dejó en la plataforma de foros. "¡No estoy bromeando! Estaba muy calificada para este trabajo y pasé todas las pruebas meticulosas y fui perfecta en mis entrevistas", agregó, frustrada.

Según explicó la internauta, la empresa pidió en la aplicación de la vacante que los interesados escribieran su nombre al revés en sus currículums, una simple prueba que los reclutadores a veces usan para asegurarse de que los postulantes leyeron todos los requisitos listados en el aviso. Lana leyó el pedido, pero decidió no cambiar el nombre en su CV por una cuestión de dignidad, ya que al revés su nombre lee "anal".

"Literalmente deletrea un acto sexual cuando se deletrea al revés y fui burlada implacablemente en la escuela por eso durante mucho tiempo, así que no voy a destrozar mi nombre de esa manera. Puede parecer una tontería para otros, pero honestamente, esto no debería ser una calificación para un trabajo", se defendió la usuaria en Reddit.

Cuando la empresa la llamó para tres diferentes entrevistas, Lana lo tomó como una señal de que estaba a salvo: "pensé que leyeron claramente mi currículum y vieron que estoy calificada y también vieron mi primer nombre y entendieron por qué no deletreé mi nombre al revés, así que yo era la excepción", explicó Lana.

Podrán entonces imaginar su sorpresa cuando recibió una carta de rechazo por parte de la empresa, donde listaron como única explicación que no escribió su nombre al revés en su CV: "Todo lo que podía pensar era que claramente no se tomaron 5 segundos para deletrear mi nombre al revés. No puedo creer que esto sea a lo que ha llegado el mundo del trabajo".

La anécdota de Lana no tardó en llamar la atención de los usuarios en Reddit, donde su publicación recibió más de 19 mil interacciones y despertó la indignación de cientos de comentaristas. "Algo como esto es solo una prueba de cuán sumisos son sus solicitantes. Como sí, cualquiera puede deletrear su nombre al revés. Pero hacerlo sin protestar ni cuestionar es el tipo de esclavo que busca esta gente", teorizó un usuario bajo el posteo viral.

"Debería haber ido completamente literal: Erbmon Ut", "Bromas aparte: NO QUIERES ESTE TRABAJO. A otra cosa", "La ironía es que SÍ prestaste atención a ese detalle. Jajaja" y "Me pregunto si te hubieran descalificado por hacerlo por ser 'crudo'. ¡No puedes ganar!", fueron otros de los comentarios de los internautas, quienes alentaron a la usuaria a tomar medidas legales contra el ridículo requerimiento de la empresa.