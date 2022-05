Las redes sociales siguen sumando puntos para ser el centro de atención para toda la sociedad. Internet es una herramienta clave, ya que es un canal de comunicación con el que cuentan los seres humanos.

Twitter es una aplicación en la que se comparten experiencias, denuncias, quejas, acontecimientos, entre otras cosas. Los usuarios utilizan esta plataforma para contar al mundo todo lo que les ocurre día a día.

Así fue con el caso de @marieletis, una madre de familia que contó la sorpresiva y creativa manera de su hija para pedirle que la dejara hacer un piercing en la nariz, ya que al ser menor de edad necesita el consentimiento de su tutora. Es muy común que los adolescentes tengan aritos en las orejas, nariz o boca, como así también la influencia de los tatuajes.

El piercing es muy común en la mayoría de los jovenes de hoy en día.

"Mi hija hizo un PowerPoint con las razones para que la deje hacerse un piercing en la nariz", escribió la tuitera. "Cumple 14 el sábado, me tiene cansada", concluyó la mujer. Las imágenes del tuit son cuatro y en ellas hay diferentes descripciones y explicaciones sobre el deseo de la joven.

"Razones por las que deberías dejarme hacer un piercing. Por Josefina", es la carátula del ingenioso PowerPoint de la chica. En primer lugar, dijo que se informaría antes de hacerlo, lo que comprobaría "su responsabilidad y conocimientos para hacerse cargo de él".

La presentación visual de Josefina para su madre.

Luego la hija de Marie dijo que "es una joya pequeña". La justificación de ella es que es "poco visible, por lo tanto, no llama mucho la atención". Por último, la adolescente expresó que realmente la haría muy feliz. "Me di cuenta de que al hacerme esta perforación estaría muy contenta".

La presentación visual de Josefina para su madre.

Además de dar justificación a la perforación en la nariz, la madre de Josefina contó a sus seguidores que cuando le preguntó cuánto saldría hacerlo, ella le contestó que debía ver la presentación, ya que estaba allí.

Las respuestas de los usuarios de Twitter

La publicación recorrió toda la red social del pajarito que, incluso, llegó a tener casi 110 mil likes, 5 mil retuits y comentarios al respecto. "Genuinamente, me gustaría entender los argumentos como madre para estar en contra. A veces me pregunto por qué en las orejas está bien, pero en la nariz no", escribió una chica.

Ante la expresión de la joven que no entendía por qué está bien hacerse un piercing en ciertas partes del cuerpo, otros tuiteros salieron a contestarle. "En las orejas no es que esté bien, pero es menos peligroso. La zona de la boca y nariz se llama "El Triángulo de la Muerte" por la enorme cantidad de venas y arterias que hay en esa zona. Un error puede ser fatal en esa zona", contestó un hombre.

Por su parte, otra joven contó su experiencia para que la madre de Josefina tenga de referencia. "Mi mamá me dejó hacerme a los 16 y siempre lo recordé como un enorme gesto de confianza hacia mí. Fuimos juntas y atesoro ese momento. Era uno muy chiquito que quedaba hermoso. Hace unos años no lo uso más y ya se cerró el agujero por si te interesa esa parte".