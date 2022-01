En las redes sociales, especialmente en Twitter, muchos usuarios cuentan sus historias y experiencias de cómo trataron de "levantar" a un chico o chica. Las personas se abocan a relatar detalle por detalle de sus intentos; si bien algunos fueron exitosos, la mayoría resultaron fallidos.

Cada tanto, se ven tuits que expresan (y demuestran) que los hombres son bastante lentos a la hora de darse cuenta de cuándo una chica está intentando seducirlos o "chamuyárselos" y que les cuesta entender aquellas sutiles indirectas. Este es el caso de una historia que se publicó en un posteo viral en Twitter, que rápidamente llegó a los 111,8 mil "me gusta", más de mil tuits citados y 4300 retuits.

El usuario la @Tabordanetta publicó el tuit viral, que estaba acompañado por la siguiente descripción: "No puede ser jajaja”. Además, el joven adjuntó una captura de pantalla, que mostraba otro posteo de Twitter, pero esta vez hecho por la usuaria por @LNAnillo, la protagonista de esta historia. Dentro de esa publicación se leía: "Bueno, si este tweet llega a 100 favs me declaro al pibe que me gusta".

Así fue, la joven alcanzó más de un centenar de "me gusta" y, como había prometido, se le declaró al chico que le gustaba. Para demostrarlo ante sus seguidores, la chica adjuntó una captura de pantalla de la conversación de WhatsApp que mantuvo con el muchacho, donde se veía la insólita respuesta que brindó el joven, al no darse cuenta de que ella se le había declarado.

En ese sentido, la joven le mandó al chico que le gustaba la captura de pantalla del tuit en el que prometía que se le iba a declarar. Sin embargo, el muchacho jamás entendió que lo decía esa publicación iba destinada directamente a él.

No puede ser JAJDJAJ pic.twitter.com/iSR1LfHO9E — La tabordanetta���� ⭐️71⭐️ (@Tabordanetta) December 30, 2021

"Esooo, llegaste al final. A ver qué te dice. Suerteeee", le contestó el chico en el mensaje de WhatsApp.

Ante la insólita situación, en la que se ve lo "lento" que fue el muchacho, quien no comprendió la clara indirecta, cientos de usuarios dejaron desopilantes comentarios en Twitter.

Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Literal, una mina en 2019 me hizo una indirecta que me enteré recién hace 1 hora”; “El pibe después rescatarse de que algo andaba mal pensó ‘debe haber un mensaje oculto por algún lado”; “Lo banco al pibe, ¿si la mina solo le mandó una captura, que soy un adivino?; “Eres un tonto muchacho”.