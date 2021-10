En las redes sociales suelen hacerse virales diferentes anécdotas cómicas que vivieron los usuarios. En este ocasión, se viralizó una conversación de WhatsApp en donde un gerente de un bar en España habló con un joven para contratarlo para un trabajo pero desechó su ofrecimiento por una pregunta que este le hizo. Esto desencadenó una discusión en las redes y muchas personas se indignaron por la poca tolerancia del empleador.

En la red social del pajarito a diario se puede encontrar un sin fin de historias de los usuarios, quienes se encargan de relatar a lujo de detalle distintos hechos, que son inusuales o bien pocas personas lo creerían. En ese sentido, los relacionados con el rubro gastronómico, por mencionar un caso, se han vuelto en el último tiempo.

En este caso, la cuenta de Twitter @soycamarero publicó una captura de pantalla en donde se puede ver la charla virtual que mantuvieron un empleador y un joven en la aplicación de mensajería de WhatsApp.

El empleador se presenta y menciona que le pasaron el número de este joven. Directamente le consulta: “¿Podrías venir a trabajar el sábado?”, dando a entender que el remitente sabía cuál era el motivo de su comunicación con el o bien le habían informado que una persona de ese bar se iba a contactar para ofrecerle un puesto de trabajo.

Preguntar sobre las condiciones de trabajo en hostelería parece algo tabú. pic.twitter.com/KZypOReJSj — Soy Camarero (@soycamarero) October 10, 2021

A continuación, el joven le responde sus mensajes y le hace una consulta sobre las condiciones de trabajo: “¡Hola! Soy Daniel, primero tendría que saber en dónde está el bar y las condiciones”, algunas inquietudes que son lógicas y que cualquier persona haría en una situación similar. Sobretodo por las condiciones de trabajo y qué labor debía realizar.

Se ve que esta pregunta que realizó Daniel le molestó a esta persona o bien no estaba dispuesta a perder tiempo explicándole cuáles eran las condiciones de trabajo. Es por eso que sólo atinó a responderle un “Déjalo, gracias”, dando a entender que ya no le interesaba contar con sus servicios.

El tuit se viralizó en la red social. Y hasta el momento obtuvo más de 45 mil me gusta, más de 7 retuits y más de 500 comentarios de usuarios que contaron que estaban indignados por que esta persona no se tomó la molestia de responder a una pregunta básica como la que hizo el trabajador. Mientras que otros señalaron que tampoco hubo tanta predisposición por parte del joven para buscar por sus medios información sobre el bar.

"En una entrevista me dijeron “lo que no soporto es la gente que pregunta la hora de salida, tú te vas cuando te diga que ya puedes irte” Yo contesté “yo me voy cuando yo decido, que es ahora. Adiós.” Y me largué de la entrevista porque, obviamente, no quería trabajar ahí", comentó una usuaria.

"Puede que lo que le haya hecho pasar haya sido el preguntar por las condiciones; sin embargo yo hubiese hecho lo mismo por falta de iniciativa, te ha dicho el nombre del Bar, búscalo tú", respondió otro usuario de Twitter.

Por último, hay destacar que, al igual que en Argentina, en muchos países, sobretodo europeos, los rubros de Turismo y Hotelería y Gastronomía poseen un alto porcentaje de trabajo en la informalidad, algo que lleva a algunas personas a descartar los ofrecimientos de empleo.