En las redes sociales se viralizan con frecuencia diferentes historias de usuarios que muchos consideran inusuales. En esta oportunidad, un hombre fue a un bar del Puerto de Santa María, en Cádiz, España, con su esposa para pasar un buen momento tomando unos tragos pero por sus exigencias terminó siendo agraviado por uno de los empleados y se descargó en las redes sociales.

Uno de los protagonista de este hecho fue el usuario de Facebook Alejandro Sanchéz Nieto quién visitó dicho establecimiento con su pareja. El sujeto narró en su publicación que ese fue uno de los "momentos más bochornosos" de su vida.

"Estábamos tomando una copa, se cayó la sombrilla con la copa recién puesta, me puso chorreando, vino la camarera y le dije que no se preocupara que esas cosas pasan. Total, seguimos allí y estabamos a gusto, habíamos pagado la copa, y nos pedimos otra".inició su relato.

.

En ese contexto, le tomaron nuevamente el pedido, pero en el momento que el otro camarero se retiraba para ir a preparar el trago, se le cayó el ticket anterior y el hombre descubrió que en el mismo decía algo más: "Le pedimos un Larios y el cacique sin limón. Y el mensaje decía: '"cacique sin limón, sus muertos, ya lo podría quitar con los deo el cabron' [sic]", detalló.

El comensal había pedido un cuba libre elaborado con una marca de ron española sin limón, pero al parecer el mesero le molestó su forma de pedir el trago y quiso hacerle una especie de broma para que tenga que sacar las rodajas de limón, que lleva habitualmente, con sus dedos.

"Me quería morir, entré para decírselo a la chica de la barra, sonríe y dice que son cosas entre ellos. Me quita el ticket y lo rompe, no sabía que le hice una foto. Entró mi mujer a pagar y le dijeron lo mismo, que eso es una broma entre camareros, que ellos no pensaban eso", señaló.

Al no recibir el tipo de disculpas que esperaba decidió compartir lo sucedido en un grupo de Facebook y calificó la situación como "uno de los momentos más bochornosos" de su vida. "Ahora si queréis ir, ya sabéis lo que piensan de sus clientes", agregó.

Sin embargo, algunos usuarios en la red social reconocieron que eran clientes habituales de ese bar y que nunca había vivido algo como lo él relataba: "Soy cliente habitual de ese bar y jamás he visto una mala cara ni un mal comentario por parte de los camareros que trabajan allí. El comentario del limón, aunque esté feo, no va dirigido a ti en particular. Fueses tú o fuese el Papa, o Cristiano, el comentario hubiese sido el mismo", aseguró un usuario en el grupo de Facebook.

Asimismo, otras personas le recomendaron que le dé tanta importancia al tema y que se lo tome con algo cómico: "Perdona que me ría, yo veo eso en el ticket y me lo tomo a guasa (broma)". Mientras que otros se pusieron del lado camarero: "Qué pena que nunca sale publicado las millones de veces en el que el cliente le falta al respeto al trabajador".