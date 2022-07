Hay virales en las redes sociales que generan un debate entre los usuarios. La polémica se genera en torno a debatir si los protagonistas del viral actuaron correctamente. En este caso, un joven escrachó a una conocida suya que se ofreció a ayudarlo y luego le cobró por esa colaboración que hizo.

El protagonista de este viral es un joven llamado Peter. Este influencer estadounidense contó en su cuenta de TikTok que hace unos días tenía que regresar a su casa y no tenía plata para pagar un viaje a su domicilio.

El joven estaba con otro joven y lograron comunicarse con una amiga de este último, quien aceptó de inmediata ayudarlos para que regresaran a su casa. La joven los llevó en su auto a los dos a sus domicilios.

Sin embargo, al día siguiente la muchacha dejó de mostrarse solidaria y le hizo un reclamo al joven, algo que lo descolocó. “Los amigos de los amigos se vuelven demasiado atrevidos”, expresó el tiktoker en su cuenta de @peterpribylpierdinock.

“Hey, soy Julia. ¿Cuál es tu cuenta de Venmo? (aplicación móvil para transferir dinero). Debo cobrarte cerca de 2,47 dólares por llevarte hasta tu vivienda anoche”, le reclamó la conductora a Peter por llevarlo a su casa.

El joven no llegó a contestarle el mensaje a la chica, que ella misma justificó por qué estaba pidiendo el dinero que gastó en la nafta. “La nafta está muy cara jeje. No me culpes a mí, culpalo a Joe Biden”, recalcó la muchacha que culpó al presidente de los Estados Unidos por el precio del combustible.

El vídeo se viralizó en la plataforma china y actualmente cuenta con más de 3.4 millones de visualizaciones, más de 360 mil me me gusta y cerca de 4200 comentarios de usuarios que le daban la razón a la joven conductora. En tanto, algunos la criticaron su actitud.

“¿La gente como ella escribe eso y luego no se avergüenza antes de enviarlo? Esto me resulta increíble”, “Yo le respondería que no tengo Venmo y que venga a buscar el efectivo a mi casa. De esta forma, gastaría más dinero en nafta”, “¿Porque culpa a Biden?”, consultó una persona y le respondieron: “Aparentemente Biden nos llevó a casa anoche”.

Por último, el precio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó un récord el pasado 11 de junio. En los últimos días, el precio medio a nivel nacional bajó unos centavos. Se trata de la inflación más elevada en los últimos 40 años.