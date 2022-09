Los usuarios de las redes sociales publican todo tipo de situaciones en las que estuvieron presentes. Esta vez, fue Gabriela Grajales quien dejó registro en TikTok de un increíble momento que presenció mientras paseaba por Italia.

Ella filmaba el Coliseo de Roma cuando vio a una mujer que intentaba proponerle casamiento a su pareja. Sin pensarlo, Gabriela los enfocó y decidió que la secuencia forme parte del video.

En las imágenes que subió a su cuenta personal "gabrielagrajall", se puede ver cómo la mujer se arrodilla frente al Coliseo, con un anillo en la mano, para pedirle matrimonio a un hombre. Sin embargo, no resultó como esperaba.

Después de proponerle matrimonio a su pareja, cómo fue la secuencia viral en TikTok

El hombre la agarró de los brazos para que se levante y, con una actitud nerviosa, se fue corriendo del lugar sin dar ningún tipo de explicación. Todas las personas que se encontraban alrededor quedaron sorprendidas, ya que esperaban presenciar un momento tierno.

Como la protagonista se puso a llorar, varias mujeres se acercaron para consolarla y abrazarla por el doloroso momento que tuvo que pasar. Lo que siguió fue un silencio muy incómodo porque las personas no sabían qué decirle.

El video se volvió viral y ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones y 828 mil "me gusta", además de muchos comentarios de personas que opinaron al respecto. La mayoría le demostró apoyo a la mujer: "Amo que todas se acercan a ella", "Las chicas siempre unidas", "En el momento no dejás a la persona o la humillas, si no te interesa después aclarás la situación", fueron algunas de las respuestas.

Otros usuarios consideraron que "la presión social no lo debe obligar a aceptar algo que no quiera", y que "antes de proponer matrimonio se debe conversar" sobre el tema. Por otro lado, algunos bromearon con la situación y expresaron que "es casado", que "oculta algo" y que "la esposa verá el video" de TikTok gracias a que se viralizó.

"Ese tipo de mujer hoy en día no se encuentra en cualquier lado", "Si él todavía no quería, no tienen que obligarlo", "Triste pero en Roma, quién pudiera", "Esas cosas se hacen en privado", "No hay que hacerlo cuando hay otras personas porque uno se siente presionado", continuaron.

No se conoce cómo continuó la historia, debido a que la dueña de la cuenta lo filmó sin querer y eran completos desconocidos para ella. Aunque es poco probable que se los vuelva a cruzar durante los días que esté de viaje en Italia, los seguidores de Gabriela esperan que, si se entera de algo más, lo cuente en sus redes sociales.