La investigación comenzó luego que dos videos fueran publicados en la red social de Snapchat. En el primero, muestran cómo cubren la cabeza de un bebé con una bolsa de plástico y en el segundo, derraman un chorro de agua sobre la cara de la criatura. En las imágenes se puede observar como la bebé rechaza la bolsa y hace un esfuerzo por respirar.



"No abusamos de niños, solo les enseñamos disciplina", sostiene uno de los adolescentes mientras le pone la bolsa en la cabeza a la bebé. “Nos aseguramos que no esté muerta, pero que no puedan respirar” , añade el muchacho.

La policía le dijo al diario Daily Mail de Australia, que entrevistó a dos menores, una niño de 13 años y una niña de 14 en relación con el video que fue publicado en las redes sociales. En cuanto a la víctima, se sabe que está sana y salva.

Los jóvenes serían los padres de la criatura porque en otro video, en el que cubren su cara con un emoji, dicen "que si les da la gana pueden darle palmadas a su hija".