Parece que Los Simpson lo hicieron de nuevo. Tal vez inspirados en un clásico episodio de la serie animada creada por Matt Groening, dos hombre fueron detenidos en Uzbekistán cuando intentaron vender un billete de 1 millón de dólares.

A cualquier fanático de la familia de Springfield los hechos le recuerdan a un episodio, llamado Misión deducible, en donde el Señor Burns se escapa de las autoridades junto a Smithers y Homero. El plan del anciano millonario era comprar una isla del caribe con el billete de un billón de dólares (en el doblaje al español dicen trillón debido a la escala del sistema anglosajón) que había robado en sus años de juventud.

Sin embargo, cuando llegan a Cuba las cosas no transcurren según sus planes. La parodia de Fidel Castro les roba el billete, los tres personajes son expulsados y emprenden su regreso a Estados Unidos en una balsa, en una clara referencia al Éxodo del Mariel.

Igual de mal salieron los planes de los hombres de Uzbekistán. Según informó RIA Novosti, los sujetos fueron detenidos el pasado 15 de septiembre tras intentar vender el billete por 40.000 dólares, de acuerdo a lo reportado por el servicio de prensa de la oficina del fiscal general del país.

Los detenidos fueron acusados de fraude a gran escala, mientras se llevan a cabo las investigaciones.

La histórica escena de Los Simpson

La historia de los billetes de un millón de dólares

Los billetes de un millón de dólares se emitieron en Estados Unidos en 1988 y no se aceptan como unidad monetaria oficial, aunque tienen un gran valor de coleccionista. En realidad eran una tarjeta de membresía de un club de millonarios fundado por el empresario Terry Stewart, quien también impulsó la creación de esos billetes.

No obstante, no es la primera vez que llegan a manos de personas que intentan utilizarlo como modena de cambio. Es por eso que el Tesoro de Estados unidos aclaró que son certificados de platino no negociables, conocidos como "emisión especial de un millón de dólares".

"Estos billetes son una serie artística limitada y protegida con derechos de autor originalmente vendidos en un dólar por una firma canadiense como objetos coleccionables. No son billetes oficiales de Estados Unidos", completó el organismo. Es decir, no es dinero real.

