En las últimas horas, un joven se armó de coraje y se le declaró a una amiga mediante una carta y un chocolate. Sin embargo, las cosas no fueron como esperaba y la respuesta fue letal. Curiosamente, una conocida de esta chica tomó el guante, publicó el caso en Twitter y se volvió viral de inmediato.

Resulta que este muchacho preparó todo. Fue a comprar un popular chocolate con maní y redactó una demostrativa carta romántica. “¡Para vos, mi amor! No me acordaba si te gustaba el chocolate, pero sí que te amo y te extraño. Mati”, escribió a puño y letra.

La réplica iba a llegar vía redes sociales, en particular en las historias de Instagram, donde esta chica mostró su agradecimiento con la palabra que este chico seguramente hubiese preferido evitar. “Me mandan el chocolate desde la otra sucursal del trabajo. Te amo amigo”, publicó.

El posteo no tardó en viralizarse y presume de más de 103 mil “me gusta”, 3.300 retuits y más de 1.600 comentarios, entre los cuales se destacaron los siguientes:

“¿Ganas de quemar a Mati en público o única manera de dejarle en claro que no le interesa?”; “Con lo que está ese chocolate”; “Un minuto de silencio por ese soldado caído”; “Que linda letra que tiene el pibe”; “Que te den vuelta la final de la copa Libertadores en el minuto 90+ duele menos que eso... No mentira”; “¿Para qué hacen esas huevadas si no sabes si la mina te da cabida? Hay cada boludo”; “Grande Mati, te recordaremos siempre” y “demoledor como trompada de UOCRA”.

La respuesta a la declaración que se volvió viral en Twitter

¿Qué significa “friendzone”?

Según la página especializada conocida como Psicología y Salud, la “zona de amigos”“es el «lugar» donde se coloca a una persona con la que únicamente tenemos una relación de amistad, negándole -en principio- una relación sentimental”.

“La ‘friendzone’ es un estado de estancamiento en el que dos personas que mantienen una relación de amistad se quedan ahí, sin poder evolucionar hacia una relación sentimental, a pesar de los lazos afectivos que van surgiendo. Una de las principales causas de este efecto es nuestra tendencia a establecer todo según categorías regidas por prototipos, que se suelen crear durante la infancia y la adolescencia”, agregaron.