Un popular restaurante francés, el "Chez Jules", que está ubicado en el centro de la ciudad de Edimburgo (Escocia), en Hanover Street, recibió un fuerte repudio a través de una crítica. El lugar es muy querido por los lugareños y atrae a los visitantes con su acogedor espacio y su riquísimo menú francés.

Sin embargo, un cliente dejó una terrible crítica en la página web de Tripadvisor y Chez Jules respondió rápidamente, calificándola de "ofensiva, hiriente e insultante".

"Nuestra noche en Chez Jules no solo fue una decepción, sino que fue toda una experiencia. Permítanme comenzar por el principio, cuando llame al lugar en el intento de reservar una mesa, hablé con una mujer muy irrespetuosa que me dijo que solo tenían una mesa libre después de las 9:00 de la noche, y antes de que tuviera la oportunidad de reservar dicha mesa, ella me colgó", comenzó expresando el cliente.

El interior del Chez Jules de Edimburgo.

Luego, el comensal continuó explicando que volvió a llamar y afirmó que el miembro del personal respondió que la mesa ya estaba reservada, pero que le darían otra para las 8.45.

“Genial una hora antes, estábamos felices de ir con eso. Al llegar, nos recibieron bastante bien y nos sentaron afuera. Nos dieron algunos aperitivos gratis que consistían en dos fetas de salame de mala calidad, un poco de pan comprado y cinco hojas de lechuga empapadas en mayonesa. Pedimos nuestro vino y esperamos nuestra comida”, siguió contando el hombre.

Luego el cliente criticó la comida y el tiempo de espera: "Como entrada pedimos mejillones; estaban duros como una piedra y no tenían caldo ni ajo, ni nada que les diera sabor. La entrada tardó 45 minutos en llegar y no hace falta ser detective para saber lo mal que prepararon estos mejillones. Al final terminé devolviéndolos y pedí que nos trajeran los platos principales. Calculamos que estuvimos allí 1 hora y 20 minutos esperando la comida y nadie preguntó si estábamos bien o si necesitábamos algo más”.

"Mi pareja y yo decidimos que ya era suficiente y fui a pagar, solo nos cobraron el vino y el plato principal. Me generó muchísima bronca que nos hayan cobrado el vino. Entiendo que lo tomamos, pero me parece que por la mala atención que tuvieron deberían haberlo sacado de la cuenta. ¡No vayas a Chez Jules!", concluyó escribiendo el comensal.

Muchas veces pasa que los clientes no están conformes con la comida o la atención de algún lugar, pero a veces los comentarios pueden llegar a ser un poco irrespetuosos e hirientes, por lo menos así lo considero Chez Jules.

El restaurante no se quedó callado y rápidamente respondió el comentario: "Estoy tan contento de que no volverás. Encuentro tu reseña ofensiva, hiriente e insultante y creo que muestra una clara falta de conocimiento y gusto".

“Chez Jules es un restaurante muy popular, siempre está lleno porque sirve buena comida francesa, clásica y sencilla, cocinada a la orden para personas reales que aman nuestra comida y nuestro servicio. Somos personas reales que se preocupan por hacer bien su trabajo hace más de 30 años. Gente, espero que se hayan dado cuenta de que "personas" es la palabra clave acá, a veces las cosas pueden salir un poco mal. ¡Todos somos humanos! Estoy muy contento de que no volverás!", finalizó afirmando el lugar de gastronomía francesa.