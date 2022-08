Una joven influencer decidió compartir su viaje a España en las redes sociales. Con más de 900 mil seguidores y un promedio de 200 mil "me gusta" por foto en Instagram, Martina Benza alcanzó muchas cuentas de usuarios que se indignaron porque publicó el millonario precio de un champagne.

En su cuenta personal @martibenza, la joven comparte su vida cotidiana y cuenta anécdotas de todo tipo. Su lujosa estadía en Marbella no fue la excepción, donde estuvo de vacaciones junto a su familia y disfrutó de las increíbles playas.

Sin embargo, los maravillosos paisajes y los momentos de descanso no llamaron tanto la atención de sus seguidores. Lo que generó repercusión en las redes sociales fue un increíble posteo que realizó en un costoso restaurante.

Mientras revisaban el menú para decidir qué comer y tomar, Martina y sus padres se sorprendieron por el exagerado precio de un champagne que, a su parecer, no está ni cerca del valor real. Fue en ese momento en el que la influencer decidió sacarle una foto a la carta del restaurante y publicarla, con mucho cuidado de que no se vea la marca de la bebida y tampoco el nombre del lugar, el cual decidió no hacer público.

"Hola sí, te pido el champagne de 26 mil quinientos euros, gracias" dice la polémica historia de Instagram que muestra parte del menú con el precio de "26500".

La historia de Instagram de Martina Benza en la que mostró el valor del champagne.

Para tener una idea aproximada, 26 mil 500 euros son 3 millones 600 mil pesos argentinos. Aunque el precio del champagne resulte indignante, no es el más caro del mundo, ya que lo supera por bastante lejos el "Gout de Diamants 2013" (Gusto de Diamantes, en español), una bebida espumante cuya botella tiene el nombre tallado en una placa de oro blanco de 18 quilates con una incrustación de un diamante de 19 quilates. Su valor es de 2 millones de dólares, es decir, más de 200 millones de pesos argentinos.

Quién es Martina Benza, la influencer de las redes sociales

Es una creadora de contenido de 21 años que vive en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Se hizo famosa hace 4 años luego de animarse a publicar en Youtube su primer video, donde mostraba su viaje de egresados de la secundaria.

Con el paso del tiempo, logró que muchas personas la sigan y se interesen por su vida diaria. En la actualidad no solo la rompe en Instagram y Youtube, sino que también realiza charlas a través de la plataforma de streaming llamada Twitch y sube videos a TikTok, donde tiene hasta 4 millones de visualizaciones por video.