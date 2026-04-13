El elocuente posteo de Maxi Salas el día después de la victoria de River en el clásico ante Racing

Insultado desde el momento en el que saltó al campo de juego para hacer la entrada en calor, Maximiliano Salas fue uno de los grandes protagonistas del clásico entre Racing y River por el Apertura 2026. Desde su polémica partida de Avellaneda a Núñez, el Mencho fue el blanco predilecto de los hinchas de la Academia que lo tildan de "traidor" porque el jugador no cumplió con su palabra de firmar la renovación del contrato con el club e, impulsado por Marcelo Gallardo, saltó de vereda.

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Con su pelo platinado (como alguna vez lució en aquel victorioso Racing de 2024), el delantero de la Banda integró el banco de suplentes del elenco de Chacho Coudet y el DT lo hizo jugar los últimos dos minutos del encuentro y casi convierte un golazo cuando sacó un potente remate de media distancia que despejó Facundo Cambeses.

¡¡SALAS LE PRENDIÓ MECHA Y ESTUVO CERCA DE CONVERTIR UN GOLAZO DE LARGA DISTANCIA EN LA ÚLTIMA JUGADA DEL PARTIDO!! Sí lo hacía, lo que lo iban a insultar en El Cilindro...



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El día después de la importante victoria de River, que le generó un tremendo dolor de cabeza a Racing, Salas buscó no pasar desapercibido e hizo un elocuente posteo en su cuenta de Instagram: subió una imagen suya con la pelota en los pies durante el final del clásico.

Maxi Salas ingresó para exasperar más los ánimos de la gente de Racing y casi convierte un golazo desde muy lejos.

Si bien la publicación no tenía ninguna imagen, Salas metió tres emojis de fuerza, en los que demuestra su alegría por los tres puntos y su compromiso para avanzar en lo que se le viene al Millonario.

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Vale mencionar que el atacante arrastra una temporada complicada en cuanto a continuidad de juego. De los 13 partidos que disputó River en el Torneo Apertura, solo fue titular en la goleada que sufrió el conjunto de Núñez contra Tigre (4-1) en el Monumental. Además, tampoco pudo jugar por la Copa Sudamericana porque debía una fecha de suspensión del año pasado.