Una mujer de 43 años oriunda de la ciudad estadounidense de Connecticut, fue a sacarse un cuerno días antes de su boda.

La paciente ha vivido con el crecimiento cutáneo durante más de un año y fue la Dra. Sandra Lee, quien se lo descubrió hace un año atrás y quien se lo sacó en vivo durante la emisión del programa TLC.

"Crece día a día" dice la mujer durante la grabación y "a veces es doloroso", agrega Lisa.

La profesional comentó: "Tiene un anillo que crece y es muy tierno. Es un cuerno, básicamente. Como un rinoceronte, es un cuerno duro".

En referencia a si esta mini operación podía modificar sus planes de boda, sostuvo "No quiero que nadie lo vea, así que me pongo el pelo arriba y casi lo meto debajo. El crecimiento me hace sentir asqueroso. ¿Quién tiene un cuerno saliendo de su cabeza?".

Tras el episodio, declaró "Me preocupa lo que podría ser, mi peor temor es que se trate de cáncer", dice Lisa. "Tengo miedo de dejar a mi hija en paz", añadió.

Pocos horas después, la experta comentó que le explicó que no tenía ninguna enfermedad grave y que csólo se trataba de un bulto, de un "cuerpo cutáneo".