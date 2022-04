María Becerra cantó este domingo "Qué más pues" junto a J. Balvin en los Premios Grammy Latinos 2022. En los últimos años, la artista se hizo famosa gracias a su increíble voz y gracias a haber realizado colaboraciones con cientos de cantantes del género urbano.

La apodada "Nena de Argentina" fue muy criticada por "haberse quedado sin aire" más de una vez en la ceremonia de la entrega de premios. Frente a las críticas, famosos como Darío Barassi la defendió en las redes.

Tras hacerse viral por su performance en los Grammy, que tuvo lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vega, por otro lado, en Twitter, un usuario aprovechó el momento para contar cómo fue el día en el que le clavó el visto y colgó en contestarle a la artista, cuando todavía no era conocida mundialmente e incluso era muy pequeña.

El usuario se llama @CruzAlvarezP y logró más de 67 mil "me gusta" cientos de tuits citados y más de mil retuits. En la descripción del tuit escribió: "¿Cómo olvidar cuando le colgué cuatro años a María Becerra, jajaja. Quilmes, no lo entenderías".

cómo olvidar cuando le colgué 4 años a maria becerra jsjsjs #quilmes no lo entenderías pic.twitter.com/TRDRzreUIP — cruz (@CruzAlvarezP) April 4, 2022

En la captura de pantalla que adjuntó el usuario de Twitter puede verse una conversación que tuvo con la joven cantante de 22 años a través de la cuenta verificada de Instagram de Becerra. El chat data del 10 de noviembre de 2013, cuando la artista autora de "Entre Nosotros" o "Miénteme", le había escrito un "hola" al joven usuario. Por su parte, él recién contestó el 8 de diciembre de 2017: "Hola, sorry. Colgué".

Los comentarios de los demás usuarios en las redes

Mientras tanto, los demás usuarios de Twitter comentaron la insólita situación y contaron sus propias anécdotas de las respuestas que le dieron otros artistas y personas famosas cuando les escribieron por el chat privado de Instragram o de otra red social.

Otros comentarios destacados fueron: "Si no la quisiste antes, ahora no la busques, papi"; "El pibe después de ver el mensaje: 'no me la contés'"; "Dormiste"; "Estas cosas me dan terror. Me imagino pegarla y que salten todas las minas con los chats de mis chamuyos jajajaja ojalá se pudiera borrar". "No, me imagino la cantidad de minas que saldrían con capturas si me hago famoso. Igual la única chance de que eso pase es que descubran una enfermedad en mí y le pongan mi nombre", dijo otro usuario en Twitter.