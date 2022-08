Faltan cerca de 100 días para que inicie el Mundial de Qatar 2022 y el debut de la Selección, que será el 22 de noviembre cuando enfrente a Arabia Saudita (7 am, hora Argentina) por el Grupo C. Hay simpatizantes argentinos que manejan la ansiedad y realizan distintos planes, pero también hay algunos insólitos. En ese sentido, un joven contó en Twitter que se le ocurrió una idea para ayudar a que quienes deseen faltar a trabajar para ver jugar a la "Scaloneta".

En época mundialista, ir a trabajar y viajar en hora pico, genera preocupación y mucha ansiedad en los fanáticos. Aquellos argentinos que trabajan en relación de dependencia y quieren ver el Mundial de Qatar 2022 tienen pocas opciones. Una es pedir vacaciones y otra es aprovechar algunas de las insólitas ofertas que circulan en las redes sociales.

En este contexto, el usuario de Twitter @LaScaloneta compartió una publicación en donde se ofrece una solución para faltar al trabajo y poder ver a la selección liderada por Lionel Messi, quien disputará por última vez el certemen.

Bueno gente espero me apoyen en mi nuevo emprendimiento pic.twitter.com/aZN3Oqe5NE — La Scaloneta ���� (@LaScaloneta) August 3, 2022

"Oportunidad!!! La colocamos 2 días antes de arrancar el mundial, con certificado médico por 45 días. Todo incluído x 2500. Una ganga. Para que no te pierdas ni un sólo partido", se lee en el tuit, que fue acompañado por una foto de una pierna enyesada.

Este tipo "emprendimiento" fue ofrecido en el anterior Mundial de Rusia 2018. En este caso, la oferta incluye el kit completo a cambio de sólo unos 2.500 pesos: yeso y certificado médico por lo que dura el evento deportivo.

El tuit se volvió viral en la red social. Actualmente posee más de 53 mil me gusta y unos 3676 retuits de los usuarios, quienes extallaron al ver la insólita oferta y dejaron su comentarios al respecto.

"La mejor amiga de mi mujer se casa el 26 de noviembre al medio dia, ¿sale yeso y divorcio?", "No apto para monotributistas", "Acá no trabaja el que no quiere", "Pensé que el mundial era en Julio, como siempre lo fue. Me adelanté un poco...", "Los argentinos no vamos a la Luna porque allá no hay Fernet", fueron sólo algunos de los comentarios de los usuarios al ver esta oferta.

Por último, la selección Argentina integra el Grupo C del Mundial junto a Arabia Saudita, México y Polonia. Luego de su debut, el 22 de noviembre contra la equipo de Medio Oriente, se enfrentará a los dirigidos por Gerardo "Tata" Martino el 26 de noviembre desde las 16hs y cerrará la fase de grupos ante el conjunto europeo el miércoles 30 de noviembre a las 16hs.