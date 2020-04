Usuarios de la red social TikTok enloquecieron con un nuevo video en el cual muchos afirman haber visto un fantasma, y en esta filmación, se ve a una joven bailar y tras moverse hacia un costado, se ve una figura espectral mirando la situación.

Esta no es la primera vez que este sitio viraliza esta clase de imágenes, ya que al poder reproducir los videos en cámara lenta, "aparecen" figuras increíbles.

Uno de los casos que recibió mucha atención es el la grabación de Naomi Valdiviezo Rui. En su video, la joven bailaba al ritmo de la canción “Favorito” de Camilo, uno de los sonidos que se encuentran como los más vistos entre los usuarios. De repente, detrás de su cabello, se puede observar una sombra con figura humana, algo que al momento de grabar no divisó.

La "extraña" aparición ( Tik Tok).

El video comenzó a viralizarse y la joven recibió miles de notificaciones sobre el supuesto “fantasma”. Las dudas generaron que Naomi grabe un nuevo video, junto con la amiga que le grabó el TikTok, donde ambas contaron que no saben cómo aparece ese rostro detrás de la joven.

.

Entre los comentarios, muchos decidieron mostrar el video mediante la aplicación de una reducción de la velocidad de grabación, lo que permite ver los videos casi en slow motion.

Cabe destacar, que hace una semana, el usuario Kevin Sanchez también generó miedo en miles de usuarios, cuando observó en la pantalla que detrás suyo aparecía una extraña “figura”.

Sánchez también convivió con un fantasma ( Tik Tok).

Tanto Naomi como Kevin aseguraron que sus videos no habían sido retocados, algo que no puede confirmarse ya que los videos que se viralizaron no han sido analizados por especialistas.