Una usuaria de Twitter Argentina compartió en las últimas horas unas capturas de pantalla que se viralizaron. Todo comenzó cuando un seguidor le respondió una historia de Instagram y la joven se quedó esperando que este le dijera "algo lindo", pero no fue así.

Rocío (@rociouzeltinger) subió a su historia de Instagram una foto tomada en el baño para mostrar el look que se había puesto. "Me quedé esperando el chiste donde me dice algo lindo y no", escribió la usuaria junto a la captura de pantalla para mostrar el desopilante diálogo.

Los usuarios encuentran en Twitter todos los días tuits virales con historias cómicas, tragedias, pedidos de ayuda, anécdotas o contenido de interés. Sin embargo, en esta ocasión Rocío es la protagonista de una situación que no fue la esperada.

El seguidor de Rocío le respondió a la historia de Instagram y le consultó "¿En qué McDonald's trabajás?" con varios emojis de caritas con corazones, a lo que la autora del tuit viral retrucó con "jajaja ¿por?".

Hasta esa parte de la conversación, la joven creyó que el seguidor le respondería "algo lindo", pero en realidad le hizo una pregunta que la descolocó: "¿Esa no es la ropa del McDonald's?", seguido de emojis de caritas pensantes.

El tuit de Rocío se viralizó, más de 160 mil usuarios le dieron "me gusta", más de 4 mil retuits y cientos de comentarios, entre ellos la respuesta "linda" que la autora del tuit viral esperaba: "Porque sos como una hamburguesa y a mí me encanta la hamburguesa".

"¿Por qué los hombres nos la pasamos mirando los Instagram de minas que nunca vamos a poder tener? ¿Y si nos pusiéramos a estudiar? ¿A mejorarnos como personas?", decía una de las respuestas reflexivas de uno de los usuarios. Otros comentaron que el uniforme del local gastronómico luce de manera diferente.

Algunos internautas también remarcaron que el chico que respondió a la historia "nunca había llegado tan lejos" y no sabía cómo seguir la conversación.

