Las redes dan para todo y qué mejor que cuando se dedican al humor. Esta vez fue Laura Strumia, una cordobesa estudiante de Comercio Internacional quien a través de Twitter desencadenó una seguidilla de memes y la volvieron viral.

Alguno le puede quitar a las personas del fondo?���� pic.twitter.com/I8uMENkoIc — ♡ (@Lau_Strumia) November 22, 2021

"¿Alguno puede quitar a las personas del fondo?", pidió en un tuit que acompañó con dos fotos de ella en lo que parece ser un boliche o un show al aire libre. En ambas se la puede ver casi de cuerpo entero, con un maquillaje artístico con piedras que completan un look de fiesta característico de los recitales.

Intervinieron sus fotos y la transformaron en meme

La chica tuvo decenas de respuestas elogiando su pelo y sus facciones, pero lo que más llamó la atención fueron los tuiteros que decidieron cumplir con su pedido aunque con ciertas "licencias creativas".

Uno de los más elogiados, que de hecho consiguió más de 3 mil "likes" fue del usuario @toteano quien le aseguró: "Ahí te saqué a las personas y te dejé el fondo vacío, espero que te sirva". Lo chistoso fue decidió recortar a la chica y superponerla sobre una fotografía de un trozo de carne, más precisamente, de "vacío".

ahí te saque a las personas y te deje el fondo vacío, espero que te sirva pic.twitter.com/yFqJrOJIBU — tot���� (@toteano) November 23, 2021

Algo curioso que le sucedió es que por casualidad, uno de los chicos que aparece en el fondo de su foto se encontró a sí mismo y según le reveló, es la segunda vez que me pasa. "Jajajaj. No puede ser, me pasó lo mismo con esta chica", le escribió Nacho Huncho junto con una foto en la que se lo puede ver de fondo. "Jodeme que sos vos", le respondió la tuitera. "Parece que siempre estuvo de moda invadir las fotos", le replicó.

JODEME QKE SOS VOS — ♡ (@Lau_Strumia) November 23, 2021

Detrás de ella en una de las tomas se puede ver a un chico comiéndose un choripán. Ni lerdos ni perezosos, al ver que el tuit se hizo viral, alguien creó una cuenta con el nombre "el chico del sanguche" y tuiteó: "¿Alguien puede quitar a la chica que se puso en medio de mi foto casual comiendo un choripán?".

Alguien puede quitar a la chica que se puso en medio de mi foto casual comiendo un choripan? https://t.co/pPjWHs16U3 — El chico del sanguche (@Simionerito) November 22, 2021

Mirá algunos de los mejores memes

En las ediciones hubo de todo, desde alguien que le agregó a un hombre arrodillado pidiéndole matrimonio, hasta quienes la pusieron en las Islas Maldivas junto al "negro de Whatsapp". Por supuesto, también hubo varios con el clásico de la mujer tapando el fondo con una campera y hasta uno de ella metiendo el voto en una urna "cumpliendo con el deber cívico".