Las camperas de egresados son un momento monumental en la vida de estudiantes a lo largo del país, pero sus diseños no siempre representan el último grito de la moda. Es de esperar, ya que suelen quedar en manos de los mismos chicos que luego las usan. Sin embargo, un diseño en particular se volvió viral en Twitter en las últimas horas por esconder un detalle que dejó perplejos a todos.

En una publicación que alcanzó los 45,7 mil "me gusta", superó los 2 mil retuits y provocó cientos de comentarios y respuestas, un usuario de Twitter compartió la foto de un niño, de espaldas, camino al colegio.

.

En la foto el alumno viste su campera de egresados que, si no era suficientemente llamativa gracias a sus colores violeta y azul eléctrico, captura la atención al instante gracias al rostro del lobo rodeado de llamas que cubre toda su espalda.

Sin embargo, el color y diseño de la campera no fueron los detalles que provocaron la viralización de la foto. Lo que llamó la atención de los internautas fue el nombre bordado en la parte inferior de la campera: en letras blancas se lee "PETER", y justo al lado de la última letra se ubica un emoji de cara sonriente, cuya forma de O cambia trágicamente el significado del apodo del chico.

"No hay manera de arreglar esto, como no te pusiste cacho aunque sea", "y yo me quejaba de mi buzo", "EN MI CURSO QUERÍAMOS HACER ALGO ASÍ CUANDO NOS EGRESAMOS. Gracias al cielo que no" y "después hablemos del nombre que se puso, pero dios que feos son los buzos de egresados de primaria" fueron algunos de los comentarios de los usuarios sobre el tuit viral.

Además de las críticas hacia el diseño del buzo, varios usuarios se preguntaron cómo nadie se percató del vergonzoso percance antes de que el niño recibiera la campera: "Un poco me hace reír imaginar que una o más personas en algún punto se dieron cuenta de que eso iba a pasar y eligieron voluntariamente dejarlo pasar", acotó una cuenta.

"Literalmente, la mamá no le dijo nada?", "El que la bordeó es un hdp, tenía que dejar espacio entre el nombre y el emoji" y "Hay que ser HDP, los compañeros no me van a decir" coincidieron los usuarios.

La foto se volvió viral gracias a este curioso detalle.

Otra foto viral confunde a los internautas argentinos en Twitter. Lo que a simple vista parece una simple postal de un grupo de amigos en vacaciones, dejó perplejo a varios usuarios de la red social, que encontraron más y más curiosidades a medida que miraban la foto.

Todo comenzó cuando el usuario @Diegofelizondo compartió la postal junto a la leyenda: "ME PREGUNTARON SI ME FALTABA UNA PIERNA Ja, ja, ja". Efectivamente, la perspectiva de la foto hacía parecer que su pierna derecha había desaparecido. La publicación no tardó en volverse viral, reuniendo más de 50 mil "me gusta" en pocas horas, pero pronto los usuarios comenzaron a notar más incongruencias en la postal.

ME PREGUNTARON SI ME FALTABA UNA PIERNA JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/NGlRG0slQW — Newt Scamander (@Diegofelizondo) March 9, 2022

"Más me preocupa con qué se sostiene el de atrás que no tiene ninguna", "A vos una pierna y al que está a tu izquierda las dos... raro... el que hizo el Photoshop faltó mucho a las clases?", "Hay pocas piernas para tanta gente en esa foto ja, ja, ja" y "Mientras más miro la foto menos la entiendo Ja, ja, ja la brujería" fueron algunos de los comentarios de los usuarios.