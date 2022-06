Además de visitar los puntos turísticos y realizar las actividades típicas de la zona, algo que no puede faltar en unas buenas vacaciones son las pausas para degustar la gastronomía local. Así lo intentó hacer un usuario de Twitter cuando se sentó a almorzar en un restaurante mientras paseaba, pero el plato que le pusieron en frente le terminó arruinando el día.

En una publicación que no tardó en volverse viral, el usuario compartió la triste imagen del plato que recibió durante su descanso: seis aceitunas, un rollo de jamón cocido y otro rollo de queso en feta acompañados por una sola rodaja de leberwurst y salame, tristemente acomodados sobre un pequeño plato verde.

Ando de vacaciones y nos pedimos una "tabla de fiambres" y nos llegó la manifestación de la depresión pic.twitter.com/qopaUyQsbT — el pombero (@cuentadelodio) June 23, 2022

"Ando de vacaciones y nos pedimos una 'tabla de fiambres' y nos llegó la manifestación de la depresión", escribió en el tuit, junto a una foto de lo que solo puede describirse como la tabla de fiambres más triste del mundo. Pero aún más indignante fue el precio que el usuario afirmó que pagó por tan escasa comida: la "tabla" habría costado $1100 pesos.

La publicación no tardó en llamar la atención de los tuiteros, y en pocas horas ya había reunido casi 8 mil 'me gusta's, más de 100 retuits y decenas de comentarios y memes por parte de los indignados internautas, quienes no pudieron evitar enojarse con el restaurante ante tan triste comida.

"Los niveles de tristeza q me da esa rodaja de salame dios ya estoy sacando turno con la psicóloga para mañana", "Mira que yo no suelo quejarme pero apenas me trae eso el mozo le digo 'no no cambiamelo mejor'", "jajska el meme de 'te pedí un almuerzo etc etc' pero al revés, te pedí una tabla de fiambres no la última cena de un condenado en el penal de Devoto" y "El color de ese plato y los cubiertos de megamundo, la depresión en pinta...", fueron algunos de los comentarios bajo el tuit viral.

Varios usuarios en la red social del pajarito tampoco pudieron evitar señalar el parecido de la "tabla de fiambres" con las estrictas dietas que se volvieron populares gracias a las redes sociales: "dios parece el desayuno triste q se hace mi vieja cuando hace la keto", comentó una cuenta. "desde q me propuse bajar de peso así me sirvo para picar, sin el pan obvio", agregó otra. "Ni las nutricionistas de ig se animaron a tanto", sumó un usuario.