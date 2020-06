Una mujer británica sufrió una extraña lesión cerebral que le provocó que durante dos meses quedara muda para después recuperar la voz, pero hablando con cuatro acentos diferentes.

Su lengua natural, el inglés, empeoró lo que la llevó a sufrir diferentes episodios de xenofobia y según manifiestan los médicos, no hay muchas chances de que vuelva a hablar normalmente.

La persona es cuestión de Emily Egan, de 31 años, quien durante al menos dos semanas estuvo padeciendo fuertes dolores de cabeza, pero no le dio la importancia necesaria y rápidamente su voz comenzó a hacerse más grave y levanta, hasta no poder hablar.

Tras lo sucedido, Egan volvió al hospital, donde le dijeron que sufre el llamado síndrome del acento extranjero, un extraño problema derivado de un derrame cerebral o un traumatismo craneoencefálico que afecta al habla de quienes lo sufren, explican los profesionales.

Lo llamativo de este caso es que en los análisis que le realizaron, se descartaron esas posibilidades y los profesionales no le encuentran un razón a la pérdida de su capacidad del habla.

"Lo más difícil para mí es aprender que esta voz está bien. Tengo que aceptar que está bien que no pueda pronunciar las palabras de inmediato, eventualmente vendrá", explicó la británica en una entrevista para South West News Service.

"No solo ha cambiado mi acento: no hablo ni pienso de la misma manera que antes y no puedo construir frases como solía hacerlo", contó la joven que vive en Bournemouth.

El dolor más grande de Emily es la imposibilidad de comunicarse bien con su familia.

"Ahora escribo de manera diferente, todo mi vocabulario ha cambiado y mi inglés ha empeorado a pesar de haber vivido en el Reino Unido toda mi vida", continuó.

Los médicos no pueden encontrar una explicación para lo que le sucede a Emily.

Emily contó que una de las situaciones más incómodas que le tocó vivir fue con su papá que nunca se imaginó que redactara las cosas como la está haciendo actualmente.

"Incluso he experimentado abusos por parte de extraños que piensan que soy extranjera: un hombre me gritó en el supermercado diciendo que extranjeros como yo son la razón por la que tenemos coronavirus. Me cambió la vida por completo", concluyó.