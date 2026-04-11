Arsenal perdió ante Bournemouth y le da una chance clave al Manchester City en la Premier League

Arsenal sufrió una sorpresiva derrota por 2 a 1 como local frente a Bournemouth por la fecha 32 de la Premier League de Inglaterra, un resultado que podría reavivar la pelea por el título con Manchester City.

El equipo visitante, que contó con la presencia del argentino Marcos Senesi, se impuso con goles del francés Eli Kroupi y el inglés Alex Scott. Para los "Gunners", había empatado de manera transitoria Viktor Gyökeres desde el punto penal.

El Arsenal comenzó abajo en el marcador tras el gol de Kroupi a los 17 minutos, luego de aprovechar un rebote en el área. Sin embargo, logró reaccionar y empató a los 35 con un penal bien ejecutado por Gyökeres.

En el complemento, Bournemouth golpeó nuevamente: a los 30 minutos, Scott definió con precisión tras una gran jugada colectiva para sellar el 2 a 1 definitivo.

La pelea por el título, al rojo vivo

A pesar de la derrota, Arsenal continúa como líder de la Premier League, pero su ventaja podría reducirse considerablemente. Actualmente le lleva nueve puntos al Manchester City, que tiene dos partidos menos y podría quedar a solo tres unidades si logra ganarlos.

El equipo londinense, que además disputa los cuartos de final de la UEFA Champions League, busca cortar una sequía de 22 años sin consagrarse en la liga inglesa.

Bournemouth sueña con Europa

Con este triunfo, Bournemouth alcanzó los 45 puntos y se ilusiona con meterse en zona de competiciones europeas para la próxima temporada.