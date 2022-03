Cada vez hay más personas que deciden llevar en su piel el recuerdo de algo o alguien que le genera felicidad. No obstante, hay situaciones externas que hacen que esa idea inicial no sea lo que esperaban. En ese sentido, una joven contó en TikTok que había decidido tatuarse a su perro y quería un dibujo sencillo y especial. Al ver el tatuaje quedó decepcionada porque no era lo esperaba y compartió su reacción con sus seguidores.

La protagonista de este hecho es una joven llamada Chey. Esta chica de Estados Unidos tenía en mente hacerse un pequeño tatuaje para homenajear a su perrito, quien es su mejor amigo y la acompañaba en todo momento.

Para inmortalizar a su mascota había elegido un diseño delicado y sencillo que había visto en las redes sociales. El mismo consistía en un dibujo que posee una simbología oculta. En el clip que se viralizó, se logra ver que el diseño original incluye una de las patas del perro y su hocico.

Sin embargo, el tatuador al momento de hacer el dibujo tomó como base el diseño elegido por la tiktoker, pero le fue sumando distintos detalles y marcas que fueron modificando considerablemente lo que tenía pensado en principio la joven.

De hecho, hay caracteristicas que estaban inicialmente, pero luego no fueron agregadas por el artista. Una de ellas es el pequeño corazón que había en una de las huellas. Además, el hocico del perrito era "delicado" en la primera foto y en la segunda está muy cerca de la parte de arriba y parece un peque que se tapa los ojos.

“Lo que quería" y "¡Esto es lo que obtuve!", fueron los comentarios que agregó la joven en el vídeo que compartió en su cuenta de TikTo. (@cumminschey). Esta fue la manera que encontró para tomar la situación con humor y no ponerse a llorar ante la decepción que le generó el resultado final del tatuaje.

Además, Chey reveló cuánto fue lo que le cobraron por ese dibujo: “Los peores 125 dólares (más de 25 mil pesos argentinos) que he gastado”, aseguró la chica que ahora lleva en su piel un inusual homenaje a su can.

Por último, cientos de usuarios le dejaron mensajes de aliento para que puede sobre llevar esta mala experiencia que vivió. Asimismo, muchos de ellos le recomendaron que la próxima vez que quiera hacerse un tatuaje, elija muy bien el lugar y se tome el tiempo de revisar la plantilla que el artista realiza antes de permitirle que grabe un diseño en su piel.