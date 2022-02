Se viralizó en Twitter la publicación de una usuaria que compartió una captura de pantalla de sus chats de Instagram, en la que exponía a un hombre que subestimó sus gustos musicales e intentó explicarle cosas sobre Charly García para conquistarla.

“Mansplaining” es un término que empezó a resonar mucho en estos años y que refiere a los hombres que explican situaciones o temáticas a mujeres sin que se les haya consultado previamente. Esto es lo que la joven tuitera denunció este jueves en su red social cuando leyó las insólitas respuestas que recibió luego de compartir en sus historias de Instagram un álbum musical del ídolo popular argentino.

“No, no… el ‘charlyplaining' ha llegado a niveles impensados”, expresó “Anto Sozo”, como se identifica en su cuenta personal, tras compartir la imagen de la conversación que mantuvo con la persona que intentaba “levantarla” haciendo alarde de sus conocimientos sobre el gran artista.

.

El chat inicia con la respuesta del agrandado, que en principio manifiesta su coincidir con los gustos musicales de ella, y luego dice: “Tengo un tema que nunca escuchaste de Charly para recomendarte… ‘Chicas muertas’ se llama”, contesta.

La joven, incrédula, le responde con risas, y afirma que conoce esa canción, a lo que el hombre insiste con orgullo: “Bien, mucha gente no la conoce. Gran prueba has pasado”.

No no el charlyplaining ha llegado a niveles impensados. Ahora los tipos de ponen a prueba. pic.twitter.com/SjKPe4MUU5 — zoso (@antozoso) February 25, 2022

“Ahora los tipos de ponen a prueba”, se burló la usuaria en el cierre su publicación, que cosechó miles de “likes” y generó diversas reacciones en la caja de comentarios. “Decime por favor que fue bloqueadísimo por idiota supremo”, “Este tipo de tipos son tan parecidos que podrían ser todos el mismo”, “Flaco, no le vas a dar el surubí”, “En su cabeza sonó genial, jajaj”, opinaron algunos usuarios al respecto.

Pero “Sozo” no está sola en su sentimiento de malestar y estupefacción por el mansplaining. Recientemente, otra mujer compartió que un hombre subestimó sus gustos musicales y quiso explicarle quiénes eran Pink Floyd.

“Mm, es una banda que no sé si te va a gustar. Digo, no es tan conocida y todo eso. Se llama Pink Floyd”, le escribió un sujeto a la usuaria “Maturra” de Twitter, quien compartió al igual que la “Sozo” una captura de chat de Instagram.

.

“Jaja, no sé si te gusta este tipo de música, es un poco viejita. Aunque sí suena bien”, le escribió el tipo, quien además, siguió con una explicación sobre el célebre álbum “The dark side of the moon” e infirió que probablemente le aburría hablar del tema.

Divertida por los comentarios del tipo, “Maturra” escribió en los comentarios de su publicación: “Para ustedes es todo risas, pero yo nunca sentí tanta vergüenza ajena en mi vida”.