El mundo de las citas online es diverso y no siempre todos logran hallar a esa persona que desean. Además, hay situaciones desafortunadas que en ocasiones llegar a salir a la luz en las redes sociales. En este caso, una joven estaba a punto de iniciar una relación sentimental con un hombre, pero todo se esfumó cuando se enteró que tenía hijos. Pero eso no fue todo, sino que él se enojó por su decisión y le dejó un mensaje que se viralizó.

En la actualidad, hay multiples plataformas diseñadas en función para encontrar citas. Hay quienes inician una nueva vida junto a la persona que conocieron en este tipo de aplicaciones, pero también convive la desilución por ser rechazado.

En esta ocasión, un joven de Estados Unidos compartió en su cuenta personal de la red social TikTok (@cocobriscoe), una mala experiencia que le tocó vivir con un hombre había conocido tiempo atrás en la app de citas Bumble.

Según contó la propia mujer, todo transcurría relativamente bien en esta especie de relación con empezaba a surgir entre ambos. Conversaban asiduamente y tenían intenciones de poder conocerse personalmente, pero un detalle terminó con todo.

La muchacha se enteró que su pretendiente era padre y esto le molestó mucho porque lo descubrió por sus propios medios. Además, le enojó que no pusiera este dato en su perfil en la aplicación de citas.

Fue entonces cuando ella le escribió y le dejó claro que debido a sus hijos, ella elegía terminar con "romance" y le recomendó que buscara a otra persona en la plataforma a la cual no le importara si tiene hijos o no. “Lo siento, pero los niños son un factor decisivo para mí. Espero que encuentres lo que buscas aquí”, fue el mensaje le mandó la tiktoker.

.

Por su parte, el hombre no tomó para nada bien esto que le dijo la mujer y por eso decidió responderle: “Tienes 40 años. ¿Cuántas opciones crees que tienes realmente? Espero que te gusten los gatos porque, créeme, esas miradas están a punto de desvanecerse muy rápido”, expresó el pretendiente de la tiktoker.

Briscoe, al leer el mensaje no dudó responderle. En el clip, recalca que su postura está basada en una preferencia personal, en donde ella no quiere estar con una persona con hijos y no por eso puede insultarla. Además, indicó que esa nueva faceta que mostró el sujeto terminó por confirmar que ya no quiere saber nada de él.

“Eso es solo una preferencia personal. Claramente, eres una persona agresiva y grosera, lo cual es otro factor decisivo. El hecho de que una mujer no quiera tener hijos y no quiera cuidar a los tuyos, no te da derecho a insultarla”, sentenció. Tras su publicación, la tiktoker recibió el apoyo de sus seguidores quienes le dieron la razón y dejaron en claro que "cada uno es libre de elegir con quien estar y con quien no".