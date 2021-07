Los retos virales ya son una costumbre de muchos usuarios en las redes sociales. En esta oportunidad, se ha popularizado un nuevo desafío viral en donde se debe encontrar el único error "lógico" en la imagen en menos de 5 de segundos. Mira la foto.

Los desafíos virales en el último tiempo se han ganada un lugar y se vuelven cada vez más tendencia en las redes. En donde miles de usuarios buscan diariamente estos retos para resolverlos y poner a prueba su agilidad visual y su capacidad de atención.

Los desafíos de esta índole suelen ser diferenciadas en torno a la dificultad que posean los acertijos. Sobre todo los más difíciles son los que más interés generan en los usuarios en las redes.

En esta ocasión, en el reto viral de hoy se debe encontrar el único erro lógico que tiene la imagen del desafío. Además no hay que perder la noción del tiempo porque es demasiado poco respecto con la dificultad del desafío visual.

En relación al tiempo previamente mencionado, se ha establecido que sea de tan sólo 5 segundos. Por lo que hay que exprimir nuestras neuromas al máximo en cada uno de los segundos y ser muy ágil por que pasarán demasiado rápido durante el desafío. ¿Estás preparado/a?

Imagen del reto

Este acertijo visual propone que trates de ubicar el error oculto que hay en la ilustración. Al principio esta tarea resultará sencilla porque no hay muchas cosas en dicha imagen para observar pero te aseguramos que se te irá complicando.

El desafío se ha diseñado de tal manera de que las personas busquen el error notorio, aquel que salte a la vista ni bien se ve la imagen. Sin embargo, hay que prestar atención a cada detalle y sobre todo usar la agilidad visual al máximo.

Un consejo es usar la lógica. El hombre está pescando pero en ese momento hay algo que falta. Eso será fundamental para resolver el desafío. Además, de hacerlo lo más rápido posible ya que los 5 segundos del tiempo establecido.

Solución del reto

¿Pudiste encontrar el error en la imagen del hombre pescando? ¿Fue sencillo? Si estás en esta parte de la nota es porque estás interesado en conocer si efectivamente hallarte al cuál es el único error en la ilustración.

Si lograste encontrarlo, ¡Felicidades!. Este acertijo lo han logrado superar correctamente muy pocas personas. Incluso hubo quienes están habituados a este tipo de desafíos que no lo pudieron hallar en el tiempo estimado.

Por su parte, si no conseguiste ubicarlos en menos de 5 segundos, no te preocupes. En la imagen de acá abajo te indicaremos cuál es el error lógico. Este desafío no era para nada sencillo. De hecho, sólo el 5% pudo resolverlo. No te desanimes, en el futuro habrá más retos virales en donde podrás tener revancha y poner a prueba tu capacidad visual.