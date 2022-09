Los usuarios de las redes sociales encontraron un nuevo Reto viral que es tendencia y pone a prueba a los jugadores más expertos de estos juegos cognitivos. Los internautas ahora deben encontrar un objeto oculto en la imagen en pocos segundos.

De esta manera, para este desafío, que es furor en las distintas plataformas, se necesita tener el cronómetro a mano, porque es clave para ganar el desafío. No hay margen para el error y solo hay una oportunidad para los jugadores.

El Reto viral que pone a prueba a los internautas.

En el caso de no lograr un resultado positivo en este Reto viral, hay que practicar más con estas imágenes y ser constante en este tipo de acertijos visuales.

La siguiente foto presentada por la página “Genial Guru” muestra la escena de un coliseo romano. Allí se ve a un gladiador parado dispuesto a luchar, pero le falta un elemento más que importante para ganar una pelea: su espada.

Por esta razón, si el luchador no se apresura en encontrar su arma podría perder la vida en breves segundos. Como está concentrado y enfocado en los enemigos que están al frente, hay que ayudarlo a buscarla. No hay que demorarse.

Para lograr el objetivo es importante prestar mucha atención y hallar la espada del gladiador en el dibujo viral donde muchas cosas no son lo que parecen. Aunque los dibujos son simples, todos los elementos están relacionados con la misma temática de batalla.

La imagen del Reto viral que es furor en las redes sociales.

Como es habitual, esto no sería un reto viral si no hay un tiempo límite. El punto es localizar la espada del gladiador en solo 10 segundos, pero si es antes, es mucho mejor. Si sos una persona observadora, este desafío no será difícil.

Si el jugador no tiene un día muy afilado el sentido de la observación, se puede volver a intentarlo nuevamente. Al ver la imagen una segunda vez es posible encontrar fácilmente a la espada del gladiador escondida en algún lugar de la foto.

En el caso de que todavía no lo hayas localizado, hay que tener paciencia porque en breve vas a ver la respuesta final. Cabe recordar que para cumplir con la misión que pide este reto viral, los desafiantes deben evitar cualquier distracción del contexto.

Como siempre en estos desafíos virales, el secreto es concentrarse 100% y al máximo con la vista para dar con la respuesta correcta en los segundos mencionados.

Esta foto que se viralizó en las diferentes redes puso a prueba las capacidades cognitivas de muchos internautas. A continuación, si todavía no lo resolviste, dejaremos la respuesta al “challenge”.