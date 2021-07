Los retos virales son cada más populares en las redes sociales. En esta ocasión, se ha vuelto vuelto tendencia un desafío que pone a prueba los límites de la agilidad visual y mental de los usuarios. En la imagen hay muchos dálmatas pero son muy pocos los que pueden encontrar al único perro de raza diferente en 10 segundos. Mira la foto.

Los desafíos virales se han ganado su lugar en las redes en el último tiempo. En donde cuenta con miles de usuarios que diariamente buscan resolver este tipo de acertijos visuales que ponen a prueba la capacidad de atención y también la agilidad visual y mental de ellos.

Los desafíos de este tipo suelen clasificarse en torno a su dificultad. Es por eso que hay que destacar que los más complicados, los que más se buscan o los que más interes generan en internet. De hecho, cuanta más dificultad tenga, más interés genera en las personas.

.

En esta oportunidad, en el desafío de hoy se debe ubicar al perro que se ha camuflado entre los dálmatas en la imagen. Además no hay que perder la noción del tiempo porque es demasiado respecto con la dificultad del reto viral.

En relación al tiempo mencionado, se ha establecido que sea de tan sólo 10 segundos. Por lo que hay que exprimer nuestras neuromas al máximo en cada uno de los segundos y ser muy ágil por que pasarán demasiado rápido durante el desafío. ¿Estás preparado/a?

Imagen del reto

Este desafío propone que trates de ubicar al canino diferente. Al principio esta tarea resultará sencilla porque se piensa que la respuesta saldrá a simple vista pero al ir más en profundidad el reto se complejiza aún más.

La imagen se ha diseñado de tal forma que las personas no logren diferenciar entre las manchas caracteristicas de los dálmatas con el fondo de la ilustración, el cual se ha seleccionado que sea el mismo color.

.

Llegado el caso el tiempo llega a jugar su parte, lo que hará que te apures y pierdas concentración. Por eso, hay que ver cada detalle en la ilustración porque según los expertos, allí hay un perro que no es un dálmata. No queda otra opción más que sacar a relucir nuestro sistema cognitivo y ser lo más veloces posibles porque los 10 segundos pasan rápido.

Solución del reto

¿Pudiste encontrarlo al perro que no es un dálmata? ¿Fue sencillo? Si estás en esta parte de la nota es porque estás interesado en conocer si efectivamente hallarte al can que se camuflaba en la foto.

.

Si lograste encontrarlo, ¡Felicidades!. Este acertijo lo han logrado superar correctamente muy pocas personas. Incluso hubo quienes están habituados a este tipo de desafíos que no lo pudieron hallar en el tiempo estimado.

Por su parte, si no conseguiste ubicarlos en menos de 10 segundos, no te preocupes. En la imagen de acá abajo te indicaremos en donde se ubicaba el perro distinto. Este desafío no era para nada sencillo. En el futuro habrá más retos virales en donde podrás cobrarte revancha y poner a prueba tu capacidad visual.

Fuernte: Depor